Кремль приказал проверить и модернизировать бомбоубежища по всей России – СМИ

Российские власти на фоне войны в Украине приказали проинспектировать и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, проверки проходят даже в самых отдаленных регионах РФ.

Источник: издание The Moscow Times со ссылкой на нынешних и бывших чиновников РФ

Прямая речь чиновника одного из западных российских регионов: "После распада Советского Союза они (бомбоубежища – ред.) никому не были нужны. Но сейчас, в связи с ситуацией на фронте, Кремль распорядился, чтобы все было упорядочено".

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Детали: По данным издания, на официальном портале закупок Zakupki опубликованы сотни государственных тендеров на модернизацию бомбоубежищ в регионах по всей стране.

Закупки включают ремонт вентиляции, гидроизоляцию, замену дверей, установку воздушных фильтров и освещения.

В одном из примеров, в ноябре 2022 года был объявлен тендер на 3,8 миллиона рублей (54 100 долларов) на гидроизоляционные работы в бомбоубежище в Самарской области.

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По словам российского чиновника, решение о проверке сети бомбоубежищ было принято правительством еще весной 2022 года, а команду провести масштабную проверку и навести порядок дали МЧС, Минобороны и другие гражданские министерства.

Такие действия объясняют тем, что боевые действия в Украине уже затрагивают и отдаленные регионы России. В частности, три атаки на военно-воздушные базы за сотни километров от российских границ в декабре связывали с использованием украинских беспилотников.

По данным издания, местные власти на юге Краснодарского края потратят в этом году более 6 миллионов рублей ($260 000) на бомбоубежища. 50 миллионов рублей ($712 000) будет потрачено в Нижнем Новгороде и почти миллион рублей ($14 240) в Рязани.

Существование директивы из Москвы относительно модернизации бомбоубежищ подтвердил The Moscow Times и высокопоставленный чиновник в администрации одного из регионов Дальнего Востока России, расположенного более чем за 7000 километров от линии фронта в Украине.

По его словам, из Кремля поступил приказ провести эти работы по проверке и ремонту укрытий повсеместно.

Издание отмечает, что сейчас Кремль сталкивается с двумя проблемами: 1) большинство бомбоубежищ страны находятся в аварийном состоянии или заброшены еще со времен Советского Союза, 2) России не хватает бомбоубежищ, чтобы обслуживать ее нынешнее население.

В частности, в прошлом месяце чиновники северного города Петрозаводска заявили, что общественные бомбоубежища могут вместить только одну восьмую часть жителей города.

Один бывший чиновник в разговоре с The Moscow Times связал новый интерес россиян к бомбоубежищам с усилением страха перед ядерной войной после того, как в конце февраля 2022 года Путин приказал привести российские ядерные силы в состояние "повышенной готовности".

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