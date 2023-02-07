Глава ОВА о ситуации в Бахмуте: Не исключаем любые сценарии

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко не исключает захвата Бахмута россиянами, но скептичен к их планам оккупировать всю Донецкую область.

Источник: Павел Кириленко в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Не исключаем мы любые сценарии. Но действуем исключительно по вертикали. Все военные находятся на рубежах защиты. И принимаются все максимальные меры, чтобы этого не произошло...

Реклама:

Для ВСУ, для военного командования защита родной земли, территорий, суверенитета государства, – безусловно, самый высокий приоритет, но при этом мы понимаем, что жизнь и здоровье наших защитников является одним из основных приоритетов. Поэтому, простите, использовать защитников как пушечное мясо никто не будет.

Пока Бахмут держится. Мы делаем все возможное, чтобы как можно больше уничтожить врага, чтобы его наступательный пыл была погашен".

Детали: Что касается намерений России захватить до марта Донецкую область, то Кириленко отметил, что не стоит "недооценивать врага", "но мы должны также руководствоваться фактами и понимать реалии сегодняшнего дня".

ВИДЕО ДНЯ

"Враг пытался выйти на границу Луганской области в мае месяце и максимум до июля (2022 – ред.) захватить всю Донецкую область. Бахмут захватить в крайние сроки (и после этого они уже были размыты) – это сентябрь 2022 года. Это я привел факты", – сказал глава Донецкой ОВА.

Он добавил, что рассчитывает на то, чтобы "максимально сосредоточить усилия" на оборонных укреплениях, на проведении "четкого, скоординированного, слаженного действия" с военным командованием для того, чтобы защитить область.

"И скажу, что те планы, которые были на июль месяц, сентябрь месяц... Большая территория Донбасса была оккупирована. С учетом деоккупации Лиманской и Святогорской общин сейчас под контролем Украины, украинской власти, ВСУ, в первую очередь, – практически 52% Донетчины. Потому мы будем стоять столько, сколько нужно, на своей земле", – сказал Кириленко.

Напомним: Бахмут сейчас является главной горячей точкой на фронте. Бои за город, в которых с российской стороны значительную роль играют наемники группировки Евгения Пригожина, ведутся с июля 2022 года.

Военные аналитики отмечали, что захват Бахмута имеет для России скорее символическое значение, но не очень важное со стратегической точки зрения.

Читайте также: Пункт несокрушимости "Бахмут". Что происходит на самом тяжелом направлении фронта

Комбриг 45-й бригады Олег Файдюк: Нам однозначно нужно больше пушек

"Воевали бы сейчас за Днепр, а не за Бахмут". Как "свадебные дроны" помогают Силам обороны

Бахмут, глаза раненых и победители. Как муфтий Саид Исмагилов с автоматом и Кораном отправился спасать Украину