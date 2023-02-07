РФ не предоставляет информацию о местах обнаружения тел украинских военных

Российская сторона не предоставляет конкретной информации о местах обнаружения тел погибших украинских военных.

Источник: представитель Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах во время встречи с семьями защитников Мариуполя, которые находятся в плену или пропали без вести, цитирует Координационный штаб

Детали: На встрече было акцентировано, что статус пленного военнослужащий получает только при наличии официального подтверждения министерством обороны страны-агрессора через Международный комитет Красного Креста.

Однако отсутствие или наличие такого статуса не влияет на привлечение пленного или пропавшего без вести военнослужащего к процессам обмена.

Представитель Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, отметил, что российская сторона не предоставляет конкретной информации о местах обнаружения тел украинских военнослужащих.

Отдельно представитель Координационного штаба напомнил, что завершается процесс создания онлайн-кабинета, где будет собрана вся имеющаяся информация о пленных военнослужащих. Сведения, собранные в кабинете, будут доступны родственникам военнослужащего.