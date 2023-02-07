Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ не предоставляет информацию о местах обнаружения тел украинских военных

Валентина РоманенкоВторник, 7 февраля 2023, 12:02

Российская сторона не предоставляет конкретной информации о местах обнаружения тел погибших украинских военных.

Источник: представитель Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах во время встречи с семьями защитников Мариуполя, которые находятся в плену или пропали без вести, цитирует Координационный штаб

Детали: На встрече было акцентировано, что статус пленного военнослужащий получает только при наличии официального подтверждения министерством обороны страны-агрессора через Международный комитет Красного Креста.

Реклама:

Однако отсутствие или наличие такого статуса не влияет на привлечение пленного или пропавшего без вести военнослужащего к процессам обмена.

Представитель Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, отметил, что российская сторона не предоставляет конкретной информации о местах обнаружения тел украинских военнослужащих.

Отдельно представитель Координационного штаба напомнил, что завершается процесс создания онлайн-кабинета, где будет собрана вся имеющаяся информация о пленных военнослужащих. Сведения, собранные в кабинете, будут доступны родственникам военнослужащего.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: пленныевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
пленные
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Около 20% российских пленных сдаются добровольно − Буданов
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Последние новости
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
Все новости...
Реклама: