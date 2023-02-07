Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Объявляем большой сбор на бронезащиту для Азовской 3-й ОШБ ВСУ на Бахмут (укр)

Вторник, 7 февраля 2023, 12:05
Объявляем большой сбор на бронезащиту для Азовской 3-й ОШБ ВСУ на Бахмут (укр)

Враховуючи бойовий досвід та практичні поради від захисників "Азовсталі", Support AZOV разом з українськими фахівцями з компаній "M-TAC" та "Українська броня" розробили унікальний бронежилет для бійців азовських підрозділів.

Основу самого бронезахисту складає високомолекулярний балістичний поліетилен, завдяки якому боєць фактично перетворюється на залізну людину.

Перша партія броніків вже пройшла бойове хрещення та надійно зарекомендувала себе, врятувавши не одне життя наших воїнів у боях під Бахмутом.

Реклама:

Ціль збору — 15 мільйонів гривень! На меті забезпечити 1000 бійців Азовської 3-ї ОШБ ЗСУ цим бронезахистом.

Донат на Монобанку: monobank.ua

Більше реквізитів (ПриватБанк, Крипта, PayPal) на офіційному сайті: supportazov.com

ВИДЕО ДНЯ

Закликаємо кожного зробити донат. Також звертаємось до блогерів та лідерів думок з проханням максимально підтримати цей збір.

Ваша інвестиція збереже життя нашим воїнам! До роботи.

Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Последние новости
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
Все новости...