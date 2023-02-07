В Литве завершили курс обучения украинских операторов зенитной пушки L70
Литовская армия провела двухнедельный курс подготовки для украинских военных, во время которого их научили использованию шведской зенитной пушки L70.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Вооруженных сил Литвы.
"Военно-воздушные силы Вооруженных сил Литвы подготовили операторов зенитной пушки L70, которые умеют готовить пушку к бою, вести огонь по воздушным целям, а также выполнять послебоевое обслуживание и мелкий ремонт", - говорится в сообщении.
После тренировок с боевой стрельбой украинские воины могут уничтожать вражеские самолеты, вертолеты, дистанционно управляемые летательные аппараты на расстоянии до 5 километров при любых погодных условиях.
Двухнедельный курс подготовки инструкторов украинских военнослужащих проводила Военная служба правопорядка.
Відео навчань український військових на шведській зенітній установці "L70" в Литві. 💥
Вже скоро Литва передасть L70 Україні ⚔️🇱🇹🤝🇺🇦 pic.twitter.com/QuMkbtU4ph— Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) February 7, 2023ВИДЕО ДНЯ
"Во время курса бойцы усовершенствовали свои знания и навыки в сферах профессиональной тактики, регулирования и контроля дорожного движения, использования специальных средств, планирования операций и охраны важных персон. Украинские воины поделились с инструкторами Военной полиции своим опытом, приобретенным во время войны, проанализировали полученные уроки и перспективы будущего сотрудничества", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Литва в течение 2023 года поможет подготовить около 1600 украинских военных, в том числе рассматривается организация курсов для подготовки командиров низового звена.