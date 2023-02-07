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В Литве завершили курс обучения украинских операторов зенитной пушки L70

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 12:12

Литовская армия провела двухнедельный курс подготовки для украинских военных, во время которого их научили использованию шведской зенитной пушки L70.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Вооруженных сил Литвы.

"Военно-воздушные силы Вооруженных сил Литвы подготовили операторов зенитной пушки L70, которые умеют готовить пушку к бою, вести огонь по воздушным целям, а также выполнять послебоевое обслуживание и мелкий ремонт", - говорится в сообщении.

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После тренировок с боевой стрельбой украинские воины могут уничтожать вражеские самолеты, вертолеты, дистанционно управляемые летательные аппараты на расстоянии до 5 километров при любых погодных условиях.

Двухнедельный курс подготовки инструкторов украинских военнослужащих проводила Военная служба правопорядка.

"Во время курса бойцы усовершенствовали свои знания и навыки в сферах профессиональной тактики, регулирования и контроля дорожного движения, использования специальных средств, планирования операций и охраны важных персон. Украинские воины поделились с инструкторами Военной полиции своим опытом, приобретенным во время войны, проанализировали полученные уроки и перспективы будущего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Литва в течение 2023 года поможет подготовить около 1600 украинских военных, в том числе рассматривается организация курсов для подготовки командиров низового звена.

Темы: Литвавойна
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