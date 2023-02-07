В Харьковской области задержали бывшую полицейскую, которая работала на Россию

Бывшая инспектор по информационной поддержке отдела полиции после захвата россиянами города Купянск в Харьковской области пошла на сотрудничество с оккупантами, за что ей после задержания сообщено о подозрении в государственной измене.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры бывшему инспектору по информационной поддержке отдела полиции №2 ХРУП №2 ГУНП в Харьковской области сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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По данным следствия, после захвата российскими захватчиками г. Купянск экс-полицейская пошла на сотрудничество с оккупантами.

Сначала она осуществляла учет заявлений и сообщений о преступлениях в оккупационной милиции.

Впоследствии женщина вступила в должность "исполняющего обязанности инспектора штаба" в псевдоправоохранительном органе, а после этого стала "старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)".

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Правоохранители задержали женщину в с. Староверовка Купянского района в доме ее родственников, где она скрывалась от украинского правосудия.

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований, оперативное сопровождение – ГБР, Нацполиция Украины и СБУ.