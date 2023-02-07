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НАБУ разыскивает замглавы Сумского облсовета

Евгений КизиловВторник, 7 февраля 2023, 16:16
вадим лысый, фото сумского облсовета

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает заместителя председателя Сумского областного совета Вадима Лысого по подозрению в недекларировании 1,6 миллиона гривен.

Источник: сайт и телеграмм-канал НАБУ

Детали: Чиновник подозревается в том, что не указал в декларации за 2020 год сведения о взятом им займе в 1,6 млн грн.

Уголовное производство в отношении Лысого было открыто 8 февраля 2022 года по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации".

По информации на сайте Сумского облсовета, Лысому 39 лет. Он был избран в совет от партии "Батькивщина" 25 октября 2020 года.

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Темы: Сумская областьНАБУдекларации
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