Украина направляет в Турцию поисково-спасательный отряд

Кабинет министров Украины поручил ГСЧС и МВД отправить в Турцию поисково-спасательный отряд из 87 человек для ликвидации последствий мощного землетрясения.

Источник: соответствующее распоряжение на сайте правительства

Детали: Согласно документу, спасатели отправятся в страну на самолетах Ан-32 и Ан-26 и автомобильном транспорте.

Дословно: "В соответствии с частью второй статьи 135 Кодекса гражданской защиты Украины Министерству внутренних дел и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям направить в Турецкую Республику самолетами Ан-32 и Ан-26 и автомобильным транспортом сводный поисково-спасательный отряд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (далее - сводный поисково-спасательный отряд) общей численностью 87 человек, в том числе 10 человек - членов экипажей самолетов, для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения".

Дополнено: Президент Владимир Зеленский во время разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о направлении спасателей и техники в его страну. Об этом украинский лидер пишет в Telegram.

Прямая речь Зеленского: "Украинские специалисты имеют соответствующий опыт в преодолении последствий природных катастроф и прибудут в пострадавшие регионы в кратчайшие сроки".

Что предшествовало: Рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7 балла. В обед толчки повторились, вызвав новые разрушения. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и Сирии.

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По состоянию на утро 7 февраля количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии превысило 5 тысяч человек.