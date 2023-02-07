ВСУ "накрыли" россиян на экскаваторе во время рытья окопов
Вторник, 7 февраля 2023, 15:45
Украинские защитники ударили по российским оккупантам, которые рыли траншеи экскаватором.
Источник: Сухопутные войска Вооруженных сил Украины
Дословно: "Решили ваньки, чтобы не напрягаться, экскаватором вырыть окопы".
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Детали: В ВСУ сообщают, что удар нанесли бойцы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.
ЗСУ "накрили" росіян на екскаваторі під час риття окопів pic.twitter.com/8nHTBuCqu5— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 7, 2023
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