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ВСУ "накрыли" россиян на экскаваторе во время рытья окопов

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 февраля 2023, 16:45
Скрин с видео

Украинские защитники ударили по российским оккупантам, которые рыли траншеи экскаватором.

Источник: Сухопутные войска Вооруженных сил Украины 

Дословно: "Решили ваньки, чтобы не напрягаться, экскаватором вырыть окопы".

Детали: В ВСУ сообщают, что удар нанесли бойцы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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Темы: Вооруженные силывойна
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