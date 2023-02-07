У конструктора завода, который производит в РФ двигатели к ракетам, нашли активы в Европе

Завод "Союз" является разработчиком двигателя для ракеты Х-22, такая разрушила дом в Днепре.

Соратники заключенного российского оппозиционера Алексея Навального нашли зарубежные активы у Мкртича Окрояна – главного конструктора завода "Союз", который в числе прочего выпускает двигатели для крылатых ракет Х-22. Ни Окроян, ни "Союз" не попали под санкции.

Источник: видео Навальный Live

Детали: Согласно расследованию, 28-летней дочери Мкртича Окрояна Анне принадлежит особняк в графстве Суррей в Великобритании, который был приобретен в 2020 году за 6 миллионов фунтов (около 500 миллионов рублей).

Сам Окроян, его жена, сын и дочь указывали адрес этого особняка в документах их британской компании "Bento Minerals Europe Limited", которая продает бентонитовую глину, которую применяют для строительства, очистки воды, кормов для животных.

Из этих документов также следует, что главный конструктор "Союза" и его супруга – резиденты Великобритании.

Также в расследовании говорится, что в Польше у компании Окрояна есть филиал, которым управляет его брат Арутюн. Та фирма тоже торгует сырьем.

Кроме того, жена Окрояна Алла Бабан и сын Андраник являются акционерами литейно-механического завода в Балашихе, в котором Мкртич входит в совет директоров.

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Литейно-механический завод в Балашихе находится под западными санкциями, поскольку производит металлы и детали для российской армии, а вот завод "Союз" – нет.

Главный конструктор "Союза" и его семья под санкции также не попали.

Завод "Союз", созданный в 1943 году, является разработчиком двигателя для ракеты Х-22. Его двигатели могут быть установлены и в ракетах Х-59 или крылатой ракете "Калибр". Также завод разрабатывает двигатели для военно-транспортных самолетов РФ.

Соратники Навального считают: "Окроян – один из разжигателей этой войны (России против Украины – ред.). Завод "Союз", зарубежные фирмы Окрояна и всей его семейки должны быть под санкциями, а их английская недвижимость должна быть арестована. Она заработана на крови".

Напомним: В середине января одна из ракет Х-22 попала в жилой дом в Днепре, такие же ракеты ранее попали в торговый центр в Кременчуге и в дом в Одессе. Погибли десятки человек.

Крылатые ракеты Х-22 предназначены для ударов по кораблям, однако российская армия регулярно использует их для иных целей, терроризируя населения Украины.

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