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ГУР не подтвердило захват Россией ряда сел, о котором заявил Шойгу

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 февраля 2023, 17:33
ГУР не подтвердило захват Россией ряда сел, о котором заявил Шойгу
Скрин с карты

Украинская разведка не подтвердила захват Россией ряда сел, в том числе неподалеку Бахмута, о котором объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Дословно: "Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил о полном контроле со стороны армии оккупантов над населенными пунктами Соледар, Клещеевка, Краснополье, Благодатное, Николаевка Донецкой области и Подгорное, Лобково Запорожской. 

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Из города Соледар украинские войска были выведены еще 25 января, о чем официально сообщало командование ВСУ.

Что касается других населенных пунктов, то их захват врагом в настоящее время не подтверждается. Украинские Силы обороны продолжают защиту на каждом из упомянутых направлений".

Детали: Разведка также отметила, что Шойгу сознательно не упомянул тот факт, что на всех указанных направлениях для ведения боевых действий активно привлечены силы ЧВК "Вагнер". 

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Эта информация, как утверждает ГУР, также замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического руководства РФ.

Предыстория:

  • Министр обороны России Сергей Шойгу 7 февраля заявил, что населенные пункты Соледар, Клещеевка, Краснополье, Благодатное и Николаевка Донецкой области, а также Подгорное и Лобково Запорожской области находятся под контролем ВС РФ.
  • Украинская сторона не комментировала заявление Минобороны РФ.

Темы: войнаразведка
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