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ГУР не подтвердило захват Россией ряда сел, о котором заявил Шойгу

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 февраля 2023, 18:33
Скрин с карты

Украинская разведка не подтвердила захват Россией ряда сел, в том числе неподалеку Бахмута, о котором объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Дословно: "Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил о полном контроле со стороны армии оккупантов над населенными пунктами Соледар, Клещеевка, Краснополье, Благодатное, Николаевка Донецкой области и Подгорное, Лобково Запорожской. 

Из города Соледар украинские войска были выведены еще 25 января, о чем официально сообщало командование ВСУ.

Что касается других населенных пунктов, то их захват врагом в настоящее время не подтверждается. Украинские Силы обороны продолжают защиту на каждом из упомянутых направлений".

Детали: Разведка также отметила, что Шойгу сознательно не упомянул тот факт, что на всех указанных направлениях для ведения боевых действий активно привлечены силы ЧВК "Вагнер". 

Эта информация, как утверждает ГУР, также замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического руководства РФ.

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Предыстория:

  • Министр обороны России Сергей Шойгу 7 февраля заявил, что населенные пункты Соледар, Клещеевка, Краснополье, Благодатное и Николаевка Донецкой области, а также Подгорное и Лобково Запорожской области находятся под контролем ВС РФ.
  • Украинская сторона не комментировала заявление Минобороны РФ.

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Темы: войнаразведка
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