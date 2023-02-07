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Посол Украины показал, как украинские спасатели отправляются в Турцию

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 19:31

Украинская спасательная команда, которую отправляют в Турцию для помощи в преодолении последствий разрушительных землетрясений, уже в пути.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет "Европейская правда".

Василий Боднар отметил, что команда уже отправляется в путь, и опубликовал фото. По его словам, Украина также предоставит гуманитарную помощь.

Напомним, 7 февраля Кабмин согласовал отправку в Турцию команды спасателей численностью 87 человек.

Как сообщалось, рано утром 6 февраля юго-восток Турции и северо-запад Сирии всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения.

Количество погибших в обеих странах уже превысило 5 тысяч человек, среди погибших могут быть двое граждан Украины. Украинские консулы планируют приехать в город Газиантеп для помощи пострадавшим украинцам в регионе, как только позволит ситуация.

Страны ЕС направили на помощь Турции более тысячи спасателей.

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Темы: ТурцияУкраиначрезвычайное происшествиеГСЧС
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