Посол Украины показал, как украинские спасатели отправляются в Турцию

Украинская спасательная команда, которую отправляют в Турцию для помощи в преодолении последствий разрушительных землетрясений, уже в пути.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет "Европейская правда".

Василий Боднар отметил, что команда уже отправляется в путь, и опубликовал фото. По его словам, Украина также предоставит гуманитарную помощь.

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Yaklaşık 90 kişiden oluşan arama kurtarma ekibimiz Türk halkının yaralarını sarmak için yola çıkıyor. Ayrıca insani yardımlar göndermeye de devam ediyoruz. pic.twitter.com/Vwz8iLCCTb — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) February 7, 2023

Напомним, 7 февраля Кабмин согласовал отправку в Турцию команды спасателей численностью 87 человек.

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Как сообщалось, рано утром 6 февраля юго-восток Турции и северо-запад Сирии всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения.

Количество погибших в обеих странах уже превысило 5 тысяч человек, среди погибших могут быть двое граждан Украины. Украинские консулы планируют приехать в город Газиантеп для помощи пострадавшим украинцам в регионе, как только позволит ситуация.

Страны ЕС направили на помощь Турции более тысячи спасателей.