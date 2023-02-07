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Зеленский провел совещания с военными и Будановым: говорили о планах оккупантов

Алена МазуренкоВторник, 7 февраля 2023, 20:32
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел несколько совещаний с военными и руководителем разведки. По его словам, защитники сохраняют максимальное внимание на том, что готовят оккупанты.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Традиционно провел несколько совещаний с военными, совещание с руководителем разведки. Сохраняем максимальное внимание на том, что готовят оккупанты. И на том, что нужно нашим воинам, чтобы эффективно противостоять. Причем на всех направлениях.

Донетчина и восток, где горячее всего, - я о них вспоминаю каждый день в таких обращениях.

Юг звучит реже, хотя стратегическое значение этих направлений не меньше. А укрепляем государство по всему периметру".

Детали: Зеленский отметил бойцов на двух направлениях: "Пограничников, которые воюют на Донбассе. За ежедневную храбрость и стойкость в боях. За результаты. Луганский и Харьковский пограничные отряды - я благодарю вас, ребята!

Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые обеспечивают охрану севера нашего государства. Сумы, Чернигов, Киев, Житомирщина, Волынь. Оперативно-стратегическая группировка "Север".

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Президент добавил, что каждое направление имеет значение: "Все вражеские сценарии прорабатываем. Государство защищаем".

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Темы: Зеленскийвойна
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