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Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

Алена МазуренкоВторник, 7 февраля 2023, 21:19
прогноз на 11 февраля, укргидрометцентр

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует потепление в Украине с 11-13 февраля, а до того времени в Украине будут господствовать морозы.

Источник: Диденко в Facebook

Прямая речь: "Греемся, утепляемся, пока столбики термометров не передумают немного подняться вверх.
А передумают они ориентировочно с 11-13 февраля...

Ослабление морозов в Киеве также предполагается ориентировочно с 11-12 февраля".

Детали: Диденко сообщила, что антициклон Elisabeth очистит облака над Украиной: "Почистит небо до звездного ночью, до голубого и даже солнечного днем".

До конца недели в Украине преимущественно будут господствовать морозы.

На востоке и юге Украины ожидается сильный, штормовой ветер.

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Ближайшей ночью прогнозируют -9-15 градусов, днем 8 февраля -1-7 градусов. В столице ночью -10-13, днем -2-5 градусов. Осадков в Киеве не предвидится.

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Темы: погода
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