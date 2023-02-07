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Гибель двух украинцев в результате землетрясения в Турции не подтвердилась

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 21:53

Двое украинцев, которых турецкая сторона считала погибшими после серии разрушительных землетрясений в стране, были спасены.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", написал в Facebook посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Граждане Украины - живы! К счастью, по проверенной информации, двух граждан Украины, которые считались погибшими в турецком городе Хатай, были спасены из-под руин дома", - отметил дипломат.

Ранее во вторник спикер МИД Олег Николенко сообщил, что в результате мощного землетрясения в Турции 6 февраля вероятно погибли двое граждан Украины, а четверо травмированы; для помощи пострадавшим украинцам в город Газиантеп отправятся украинские консулы.

Как известно, рано утром 6 февраля юго-восток Турции и северо-запад Сирии всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения.

По последним данным, количество погибших в обеих странах уже превысило 5 тысяч человек. В связи со стихийным бедствием в 10 провинциях Турции на три месяца ввели чрезвычайное положение.

Страны ЕС направили на помощь Турции более тысячи спасателей, Украина отправляет команду из 87 спасателей.

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Темы: ТурцияУкраинажертвычрезвычайное происшествие
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