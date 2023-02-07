Мир без Путина был бы лучше - министр обороны Германии

По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, без президента РФ Владимира Путина мир был бы лучше.

Об этом он сказал в интервью Bild в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Без колебаний и без компромиссов" мир без Путина был бы лучше, цитирует главу Минобороны ФРГ издание.

По его мнению, угрозы РФ применить ядерное оружие не должны препятствовать военной поддержке Украины.

"В конце концов, мы все не знаем, что делает Путин, но это не должно останавливать нас в разумной поддержке вместе с союзниками", - отметил министр.

Писториус подчеркнул, что в Украине происходит "жестокая война на истощение" с "огромным количеством жертв".

"Украина достойна восхищения и заслуживает нашей полной и непоколебимой поддержки", - отметил он, добавив, что поддерживает тезис о победе Украины в войне.

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Во вторник министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев и передал украинскому коллеге Алексею Резникову модель танка Leopard 2.

Там он в частности объявил, что Украина получит более 100 основных боевых танков более старого типа Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран, а танки Leopard 2A6 прибудут в Украину до конца марта.