Мир без Путина был бы лучше - министр обороны Германии

По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, без президента РФ Владимира Путина мир был бы лучше.

Об этом он сказал в интервью Bild в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Без колебаний и без компромиссов" мир без Путина был бы лучше, цитирует главу Минобороны ФРГ издание.

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По его мнению, угрозы РФ применить ядерное оружие не должны препятствовать военной поддержке Украины.

"В конце концов, мы все не знаем, что делает Путин, но это не должно останавливать нас в разумной поддержке вместе с союзниками", - отметил министр.

Писториус подчеркнул, что в Украине происходит "жестокая война на истощение" с "огромным количеством жертв".

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"Украина достойна восхищения и заслуживает нашей полной и непоколебимой поддержки", - отметил он, добавив, что поддерживает тезис о победе Украины в войне.

Во вторник министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев и передал украинскому коллеге Алексею Резникову модель танка Leopard 2.

Там он в частности объявил, что Украина получит более 100 основных боевых танков более старого типа Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран, а танки Leopard 2A6 прибудут в Украину до конца марта.