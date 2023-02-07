Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США планируют продажу Польше HIMARS, ATACMS и другого оружия на $10 млрд

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 23:46

Соединенные Штаты дали предварительное согласие на продажу Польше вооружений общей стоимостью около 10 миллиардов долларов, прежде всего - пусковых установок ракетных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в распространенном сообщении Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности министерства обороны США.

В запросе Польши речь шла о приобретении 18 пусковых установок M142 для HIMARS; 468 комплектов модулей зарядки пусковых установок HIMARS; 45 армейских тактических ракетных систем ATACMS; и в целом 1514 пусковых установок для РСЗО GMLRS различной модификации.

Также польская сторона просила США об учебно-тренировочных ракетах, вспомогательном оборудовании, средствах связи, запасных и ремонтных частях и другом сопутствующем оборудовании, а еще о подготовке военных и инженерно-технических и логистических услугах правительства США и подрядчиков.

"Предложенная продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны-члена НАТО, которая является двигателем политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что продажа не изменит "основной военный баланс" в регионе и не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

Первый контракт на приобретение американских реактивных систем залпового огня HIMARS был подписан в 2019 году. Тогда в рамках межправительственного соглашения Министерство национальной обороны Польши заказало 20 систем залпового огня HIMARS у американского оборонного гиганта Lockheed Martin, из которых две должны были быть для боевого применения и две - для обучения.

ВИДЕО ДНЯ

В мае этого года Польша сообщила о планах заказать еще около 500 HIMARS.

Читайте УП В Google News

Темы: СШАПольшаоружиеHIMARS
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Кишиневе подтвердили, что Украина передала им планы Кремля взять под контроль Молдову

Федоров о нововведении SpaceX: Проблем с работой Starlink не наблюдается

обновлено, фотоВзрыв в Киеве: количество погибших возросло до четырех

фото"Укроборонпром" начал производить боеприпасы совместно со страной НАТО

В Киеве переименовали проспект и площадь Победы

видеоВозле Верховной рады снесли памятник Ватутину

Все новости...
США
Большинство американцев - за продолжение поддержки Украины, но среди республиканцев больше скепсиса
Инцидент с аэростатом не способствует улучшению отношений между США и Китаем – Белый дом
На фоне споров о долговом потолке Bank of America не исключает возможного дефолта США
Последние новости
21:39
Украинские военные прибыли в Бельгию – будут осваивать подводные беспилотники
21:20
Экономические новости 9 февраля: годовая инфляция замедлилась, чехи идут в арбитраж против "Газпрома"
21:19
Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 20 тысяч
21:15
В Yasno объяснили причину отключений света в Киеве в четверг несмотря на высокие лимиты
21:13
В Кишиневе подтвердили, что Украина передала им планы Кремля взять под контроль Молдову
20:50
Главные новости на ЭП за 9 февраля: версия ChatGPT
20:35
На графики отключений света больше всего жалуются в Киеве и области – Госэнергонадзор
20:31
Журналист описал меры по проверке посетителей Зеленского на Банковой
20:04
Федоров о нововведении SpaceX: Проблем с работой Starlink не наблюдается
20:00
Минкульт запустил платформу, где можно учить английский и тестировать свой уровень
Все новости...