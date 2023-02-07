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США планируют продажу Польше HIMARS, ATACMS и другого оружия на $10 млрд

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 22:46

Соединенные Штаты дали предварительное согласие на продажу Польше вооружений общей стоимостью около 10 миллиардов долларов, прежде всего - пусковых установок ракетных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в распространенном сообщении Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности министерства обороны США.

В запросе Польши речь шла о приобретении 18 пусковых установок M142 для HIMARS; 468 комплектов модулей зарядки пусковых установок HIMARS; 45 армейских тактических ракетных систем ATACMS; и в целом 1514 пусковых установок для РСЗО GMLRS различной модификации.

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Также польская сторона просила США об учебно-тренировочных ракетах, вспомогательном оборудовании, средствах связи, запасных и ремонтных частях и другом сопутствующем оборудовании, а еще о подготовке военных и инженерно-технических и логистических услугах правительства США и подрядчиков.

"Предложенная продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны-члена НАТО, которая является двигателем политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что продажа не изменит "основной военный баланс" в регионе и не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

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Первый контракт на приобретение американских реактивных систем залпового огня HIMARS был подписан в 2019 году. Тогда в рамках межправительственного соглашения Министерство национальной обороны Польши заказало 20 систем залпового огня HIMARS у американского оборонного гиганта Lockheed Martin, из которых две должны были быть для боевого применения и две - для обучения.

В мае этого года Польша сообщила о планах заказать еще около 500 HIMARS.

Темы: СШАПольшаоружиеHIMARS
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