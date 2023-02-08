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Враг бил по Сумщине: 125 прилетов, погибла женщина

Ольга ГлущенкоСреда, 8 февраля 2023, 01:03
Враг бил по Сумщине: 125 прилетов, погибла женщина
разрушения в Сумской области после обстрелов россиян, иллюстративное фото ОВА

За минувшие сутки было зафиксировано 125 вражеских прилетов по Сумской области, в результате одного из которых погибла женщина.

Источник: Сумская военная администрация

Дословно: "Сегодня, к сожалению, мы потеряли мирную жительницу Сумщины. В результате артобстрела с 15.07 до 15.40 по с. Павловка Белопольской громады (20 прилетов) и попадания снаряда в частный жилой дом погибла местная пожилая женщина 1946 года рождения".

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Детали: Всего в течение дня враг совершил обстрелы Краснопольской, Юнаковской, Белопольской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Глуховской громад.

Было зафиксировано 125 прилетов, сброс с БПЛА 3 взрывных устройств и осуществлено 1 пулеметную очередь по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области.

По Краснопольской громаде осуществлен минометный обстрел (вероятно, калибра 120 мм, 20 прилетов).

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Белопольская громада: кроме минометного обстрела по с. Павловка, зафиксирован сброс с БПЛА 2 боеприпасов (типа ВОГ) на территорию громады. Также осуществлялся минометный обстрел в другом селе громады - 11 прилетов.

В Середино-Будской громаде на город Середина-Буда россияне сбросили с БПЛА взрывное устройство (типа ВОГ 25 П), которое не разорвалось.

По Зноб-Новгородской громаде осуществлен обстрел (вероятно АГС) - 21 прилет.

Юнаковская громада: враг бил из минометов - 8 прилетов, а затем еще 18.

На Шалыгинскую громаду россияне сбросили 7 мин, а также осуществили обстрел из стрелкового вооружения (1 очередь из крупнокалиберного пулемета).

Глуховская громада: был минометный обстрел - 17 мин прилетело на территорию громады.

Темы: Сумская областьобстрел
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