На ВОТ захватчики притесняют неподконтрольные им конфессии – сопротивление
Среда, 8 февраля 2023, 03:54
На временно оккупированных территориях Украины россияне совершают обыски в религиозных конфессиях.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Сейчас россияне подвергают ряд конфессий на ВОТ репрессиям, в частности обыски провели в приходах ПЦУ, ГКЦУ и "Свидетелей Иеговы".
Некоторые члены религиозных общин были задержаны".
Детали: В ЦНС отмечают, что Кремль "обеспечивает подконтрольным конфессиям монополию на захваченных территориях".
Дословно: "Это все происходит на фоне встречи гауляйтера Евгения Балицкого с Кириллом Гундяевым - главой московской церкви.
На ней коллаборационист пообещал содействовать российским религиозным деятелям в деятельности на ВОТ".
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