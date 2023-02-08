Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На ВОТ захватчики притесняют неподконтрольные им конфессии – сопротивление

Среда, 8 февраля 2023, 03:54
иллюстративное фото GETTY IMAGES

На временно оккупированных территориях Украины россияне совершают обыски в религиозных конфессиях.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Сейчас россияне подвергают ряд конфессий на ВОТ репрессиям, в частности обыски провели в приходах ПЦУ, ГКЦУ и "Свидетелей Иеговы".

Некоторые члены религиозных общин были задержаны".

Детали: В ЦНС отмечают, что Кремль "обеспечивает подконтрольным конфессиям монополию на захваченных территориях".

Дословно: "Это все происходит на фоне встречи гауляйтера Евгения Балицкого с Кириллом Гундяевым - главой московской церкви.

На ней коллаборационист пообещал содействовать российским религиозным деятелям в деятельности на ВОТ".

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: оккупацияцерковь
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Трамписты в Конгрессе США предлагают прекратить военную и финансовую помощь Украине

МОК намекнул на наказание украинских спортсменов за бойкот Олимпиады

Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 20 тысяч

В Кишиневе подтвердили, что Украина передала им планы Кремля взять под контроль Молдову

Федоров о нововведении SpaceX: Проблем с работой Starlink не наблюдается

обновлено, фотоВзрыв в Киеве: количество погибших возросло до четырех

Все новости...
оккупация
Оккупанты потеряли флешку и засветили кураторов из ФСБ в Балаклее – "Схемы"
В Мелитополе оккупанты заставляют украинцев отказываться от гражданства
Россияне задерживают людей, которые продают гривну на оккупированных территориях – ЦНС
Последние новости
01:58
Для ракетных ударов ВСУ используют координаты, которые предоставляют военные США – СМИ
00:39
Зеленский: Украинцы не простят Путина и большинство стран списали его со счетов
00:37
Россия стояла за кампанией против избранного президента Чехии Павела – МВД
00:26
Враг обстрелял 7 громад Сумщины: зафиксировано почти 100 "прилетов"
23:53
Трамписты в Конгрессе США предлагают прекратить военную и финансовую помощь Украине
23:48
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
23:08
В Нидерландах предлагали выслать посла РФ из-за причастности Путина к сбиванию MH17, премьер отказался
23:00
В Бердянске было попадание в аэродром, уничтожено 100 оккупантов – ГВА
22:44
Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
22:33
видеоСухопутные войска показали, как из артиллерии сбили вертолет
Все новости...