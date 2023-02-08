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На ВОТ захватчики притесняют неподконтрольные им конфессии – сопротивление

Среда, 8 февраля 2023, 02:54
На ВОТ захватчики притесняют неподконтрольные им конфессии – сопротивление
иллюстративное фото GETTY IMAGES

На временно оккупированных территориях Украины россияне совершают обыски в религиозных конфессиях.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Сейчас россияне подвергают ряд конфессий на ВОТ репрессиям, в частности обыски провели в приходах ПЦУ, ГКЦУ и "Свидетелей Иеговы".

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Некоторые члены религиозных общин были задержаны".

Детали: В ЦНС отмечают, что Кремль "обеспечивает подконтрольным конфессиям монополию на захваченных территориях".

Дословно: "Это все происходит на фоне встречи гауляйтера Евгения Балицкого с Кириллом Гундяевым - главой московской церкви.

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На ней коллаборационист пообещал содействовать российским религиозным деятелям в деятельности на ВОТ".

Темы: оккупацияцерковь
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