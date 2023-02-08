Одесский горсовет предупреждает о том, что в области из-за шторма в Черном море повышенная минная опасность.

Источник: горсовет Одессы

Дословно: "Ожидаются порывы северо-восточного ветра, 15-20 м/с".

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"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность".

Детали: В горсовете отмечают, что есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.