Защитники за сутки уничтожили более 900 оккупантов, самолет, вертолет и 8 танков
Среда, 8 февраля 2023, 07:11
Силы обороны Украины ликвидировали 910 оккупантов, 15 боевых бронированных машин, 8 танков, самолет и вертолет только за минувшие сутки.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 134 100 (+910) человек ликвидировано,
- танков – 3 253 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 6 458 (+15) ед,
- артиллерийских систем – 2 236 (+4) ед,
- РСЗО – 461 (+0) ед,
- средств ПВО – 228 (+1) ед,
- самолетов – 295 (+1) ед,
- вертолетов – 285 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 961 (+3) ед,
- крылатых ракет – 796 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 112 (+5) ед,
- специальной техники – 211 (+3) ед.
Данные уточняются.