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Защитники за сутки уничтожили более 900 оккупантов, самолет, вертолет и 8 танков

Ирина БалачукСреда, 8 февраля 2023, 07:11
Защитники за сутки уничтожили более 900 оккупантов, самолет, вертолет и 8 танков
Украинские танкисты. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины ликвидировали 910 оккупантов, 15 боевых бронированных машин, 8 танков, самолет и вертолет только за минувшие сутки.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 134 100 (+910) человек ликвидировано,
  • танков – 3 253 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 458 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 2 236 (+4) ед,
  • РСЗО – 461 (+0) ед,
  • средств ПВО – 228 (+1) ед,
  • самолетов – 295 (+1) ед,
  • вертолетов – 285 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 961 (+3) ед,
  • крылатых ракет – 796 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 112 (+5) ед,
  • специальной техники – 211 (+3) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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