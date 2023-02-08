Германия до конца февраля предоставит Украине управляемые ракеты и дополнительные установки Gepard
До конца февраля Германия передаст Украине управляемые ракеты, пять самоходных артиллерийских установок Gepard и другую технику.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.
По его словам, до конца месяца Украина получит больше управляемых ракет, а также пять ВСУ Gepard и пять инженерных машин Pioneer 2A1 Dachs
Пять мостоукладчиков типа Biber будут поставлены в марте.
Во вторник министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев и передал украинскому коллеге Алексею Резникову модель танка Leopard 2.
Там он в частности объявил, что Украина получит более 100 основных боевых танков более старого типа Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран, а танки Leopard 2A6 прибудут в Украину до конца марта.