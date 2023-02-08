Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия до конца февраля предоставит Украине управляемые ракеты и дополнительные установки Gepard

Среда, 8 февраля 2023, 09:22

До конца февраля Германия передаст Украине управляемые ракеты, пять самоходных артиллерийских установок Gepard и другую технику.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

По его словам, до конца месяца Украина получит больше управляемых ракет, а также пять ВСУ Gepard и пять инженерных машин Pioneer 2A1 Dachs

Реклама:

Пять мостоукладчиков типа Biber будут поставлены в марте.

Во вторник министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев и передал украинскому коллеге Алексею Резникову модель танка Leopard 2.

Там он в частности объявил, что Украина получит более 100 основных боевых танков более старого типа Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран, а танки Leopard 2A6 прибудут в Украину до конца марта.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Германияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Германия
Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему TRML-4D
В Германии согласовали реформу разведки в ответ на деятельность шпионов РФ
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Последние новости
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
Все новости...
Реклама: