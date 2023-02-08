В Новой Каховке оккупанты попали в объект энергетики, в Дружковке – в многоэтажку

Пожар в результате обстрела Харьковщины, фото из Телеграмм Олега Синегубова

Этой ночью российские захватчики обстреляли ракетами С-300 Харьков и Дружковку, попав в промышленный объект и многоэтажку, с утра обстреляли из артиллерии Авдеевку, в Волчанске повредили больницу, в Новой Каховке – объект энергетической инфраструктуры.

Источник: данные областных государственных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 среди 8 февраля

Детали: Черниговская область: за сутки – один обстрел из артиллерии, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

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Сумская область: во вторник днем в результате артобстрела с. Павловка Белопольской громады и попадания снаряда в частный жилой дом погибла местная пожилая женщина 1946 года рождения.

Всего в течение дня враг совершил обстрелы Краснопольской, Юнаковской, Белопольской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Глуховской громад. Было зафиксировано 125 прилетов.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Ольговское, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Малиновка, Новоандреевка, Новониколаевка, Щербаки, Каменское, Малые Щербаки, Степное.

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Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Детали уточняются.

Днепропетровская область: этой ночью российская оккупационная армия снова обстреляла Никопольский район. Била по Червоногригорьевской общине из тяжелой артиллерии. Без жертв.

Пораженные обстрелом территории сейчас обследуют спасатели. Детали уточняются.

Харьковская область: ночью враг нанес по Харькову удар ракетами С-300. По предварительной информации, 4 ракеты попали на территорию промышленного объекта. Произошел пожар. Также зафиксированы попадания в землю Центрального парка города. Без пострадавших.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов: Ветеринарное, Стрелечье, Красное, Глубокое, Липцы, Старица, Мороховец, Зеленое, Нескучное, Гатище, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлинск и Каменка.

На Купянском направлении под огнем были: Двуречная, Гряниковка, Кучеровка, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое, Крахмальное, Вишневое.

В Волчанске вечером в результате артобстрела ранения получила девушка 16 лет, женщина 74 лет погибла.

Повреждения в результате обстрела получила городская больница Волчанска, горела крыша центрального корпуса. Один из осколков попал в автомобиль "скорой", которая везла пациента. В авто – без пострадавших.

Луганская область: враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий, в частности, на Купянском и Лиманском направлениях – несет значительные потери, особенно в живой силе.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Червонопоповки, Шипиловки и Белогоровки.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое воздействие оккупанта попали Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невское, Песчаное, Кременная, Диброва и Белогоровка.

Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: ночью – ракетный обстрел Дружковки. С-300. Повреждена многоэтажка. Информация о пострадавших уточняется.

Всю ночь происходили обстрелы позиций и активные боевые действия почти по всей линии обороны в Очеретинской и Авдеевской громадах.

Утром – артиллерийский обстрел Авдеевки. Информация о пострадавших уточняется.

Тяжелая ситуация вблизи Бахмута, Соледара и Угледара. Постоянные обстрелы этих населенных пунктов и населенных пунктов общин.

В течение суток – обстрелы Северска и с.Серебрянка Северской громады.

За сутки по области – двое раненых.

Николаевская область: утром 8 февраля враг наносил артиллерийские удары по береговой полосе и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также этим утром под вражеским обстрелом была Куцурубская община. Попадание за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших нет.

Херсонская область: по информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов: Михайловка, Гавриловка, Миловое, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Львовское, Тягинка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Янтарное, Береговое, Велетенское и Херсон.

За сутки из-за российской агрессии ранены два человека.

С деоккупированных территорий Херсонщины автотранспортом эвакуировали 69 человек, из них 12 – это дети.

На временно оккупированных территориях ситуация остается напряженной.

Так, в населенном пункте Каиры Каховского района российские оккупационные войска принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили.

Во временно оккупированной Новой Каховке российские военные попали в объект энергетической инфраструктуры. В городе исчезли свет и вода.