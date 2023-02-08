Британия объявит о предоставлении оружия большей дальности и обучении украинских пилотов

Ожидается, что премьер-министр Британии Риши Сунак объявит о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия.

Об этом сообщили на Даунинг-стрит накануне необъявленного визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Это первый визит украинского лидера в Британию с начала российского вторжения почти год назад.

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Как отметили на Даунинг-стрит, Сунак объявит о расширении программы подготовки украинских военных, включив в нее пилотов истребителей и морских пехотинцев, "гарантируя, что Украина будет иметь армию, способную защищать свои интересы в будущем". Отмечается, что подготовка обеспечит пилотам возможность управлять современными истребителями, которые соответствуют стандартам НАТО.

По данным Даунинг-стрит, благодаря программе подготовки новобранцев, которая уже действует в Великобритании, за последние шесть месяцев в боевую готовность было приведено 10 тысяч украинских военнослужащих, а в этом году планируется подготовить еще 20 тысяч украинских солдат.

Сегодня также ожидается объявление о дальнейших санкциях, в том числе против тех, кто помогал президенту РФ Владимиру Путину наращивать свое состояние, и компаний, которые получают прибыль от военной машины Кремля.

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Как сообщалось, Владимир Зеленский в среду 8 февраля посетит Великобританию.

Ожидается, что Зеленский выступит в парламенте Британии в среду, а затем отправится в Брюссель.