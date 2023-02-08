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Нацгвардейцы "приземлили" вражеский вертолет Ми-24 под Бахмутом

Татьяна ЛозовенкоСреда, 8 февраля 2023, 11:21
Нацгвардейцы приземлили вражеский вертолет Ми-24 под Бахмутом
Ми-24, фото из Википедии

Нацгвардейцы во вторник уничтожили российский вертолет Ми-24 в окрестностях Бахмута; на Запорожском направлении пограничники ликвидировали вражеский дрон.

Источник: пресс-служба Нацгвардии, пресс-служба Госпогранслужбы 

Дословно НГУ: "7 февраля в 14:12 в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских вертолета Ми-24, одна цель была захвачена и уничтожена стрелком-зенитчиком с ПЗРК Игла-1".

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Детали: Нацгвардейцы отмечают, что ударный вертолет наносил огневое поражение подразделениям НГУ и прикрывал с воздуха вражескую пехоту, которая наступала на линию обороны украинских защитников. 

Вертолет после попадания ракеты начал терять высоту и снижаться - судьба пилота неизвестна.

В НГУ отмечают, что Ми-24 – один из самых быстрых ударных вертолетов в мире и уже третий российский вертолет, сбитый подразделениями 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины за время полномасштабного вторжения.

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В результате боевой работы зенитчиков 3-й бригады на Бахмутском направлении оккупанты частично теряют боеспособность и воздушное преимущество, как подчеркивают в НГУ.

Кроме того, 7 февраля на Запорожском направлении пограничники совместно с Силами обороны обнаружили и обезвредили квадрокоптер противника MAVIC3 с помощью антидронного ружья.

 

Что этому предшествовало: 

  • 2 февраля Нацгвардейцы уничтожили вражеский самолет Су-25 в районе Бахмута Донецкой области.
  • 7 февраля украинские пограничники сбили российский штурмовик в районе Бахмута Донецкой области.

Темы: НацгвардияПограничная службаавиавойна
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