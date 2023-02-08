Самолет с Зеленским прибыл в Лондон, планируется встреча с королем

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл в лондонский аэропорт Станстед.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Президент Украины прибыл в Лондон самолетом Королевских ВВС Великобритании.

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Ранее стало известно о его неожиданном визите в Лондон - первом с начала российского вторжения в феврале прошлого года.

Он отправится на Даунинг-стрит, где встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, после чего в 13:00 выступит перед парламентом.

Позже он направится на юго-запад, где встретится с украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании.

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Букингемский дворец также подтвердил, что король Чарльз будет иметь сегодня аудиенцию с Зеленским.

Ожидается, что премьер-министр Британии Риши Сунак объявит о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия.