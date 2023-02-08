Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Брюсселе все еще ждут визита Зеленского, появились детали - СМИ

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 13:26

В Брюсселе ожидают, что после визита в Британию президент Украины Владимир Зеленский прибудет также на саммит ЕС.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

"Президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе завтра до полудня на короткой 1-часовой сессии, а затем посетить саммит ЕС после этого", - написал он, уточнив, что все еще с осторожностью оценивает возможность визита.

Напомним, после утечки информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель вспыхнули взаимные обвинения среди официальных лиц ЕС, что вызвало беспокойство по поводу его безопасности.

Как сообщалось, самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл в лондонский аэропорт Станстед.

Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, после чего в 13:00 выступит перед парламентом.

Позже он направится на юго-запад, где встретится с украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании.

ВИДЕО ДНЯ

Букингемский дворец также подтвердил, что король Чарльз будет иметь сегодня аудиенцию с Зеленским.

Ожидается, что премьер-министр Британии Риши Сунак объявит о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия.

Читайте УП В Google News

Темы: ЗеленскийВеликобританияпомощь Украине
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновлено от 08:32По всей Украине 3,5 часа длилась воздушная тревога

Нардепа от ОПЗЖ Волошина подозревают в госизмене

Российские ракеты залетели в воздушное пространство страны НАТО

Верховная Рада хочет заткнуть нардепов, которые информируют о ее решениях раньше положенного

К дате вторжения в Украину в Москве планируют масштабный концерт с участием Путина

фотоГБР и СБУ в пятницу проводят обыски по всей вертикали таможни

Все новости...
Зеленский
Самолет с Зеленским прибыл в Лондон, планируется встреча с королем
Зеленский призвал партнеров защитить Олимпийские игры от россиян и белорусов
Зеленский в среду посетит Великобританию
Последние новости
12:49
Во Львовской области возможны перебои со светом - ОВА
12:44
Украина вернула тела 61 павшего защитника
12:33
Минобороны Румынии не подтверждает информацию о российской ракете над своей территорией
12:24
МИД Молдовы после пролета российской ракеты вызвал посла России
12:19
Российская ракета упала возле автобусной остановки на Львовщине – ОВА
12:10
РФ сокращает добычу нефти в ответ на потолок цен от стран G7, цены подскочили
12:07
На Хмельниччине россияне попали в объект критической инфраструктуры, 1 ракету сбили - ОВА
12:05
Над Одесской областью сбили 13 ракет, над Киевом – 10 – ОВА
12:01
обновлено от 08:32По всей Украине 3,5 часа длилась воздушная тревога
11:59
Детектива БЭБ задержали за "крышевание" игорного бизнеса в Киеве
Все новости...