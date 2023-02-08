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В Брюсселе все еще ждут визита Зеленского, появились детали - СМИ

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 12:26

В Брюсселе ожидают, что после визита в Британию президент Украины Владимир Зеленский прибудет также на саммит ЕС.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

"Президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе завтра до полудня на короткой 1-часовой сессии, а затем посетить саммит ЕС после этого", - написал он, уточнив, что все еще с осторожностью оценивает возможность визита.

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Напомним, после утечки информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель вспыхнули взаимные обвинения среди официальных лиц ЕС, что вызвало беспокойство по поводу его безопасности.

Как сообщалось, самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл в лондонский аэропорт Станстед.

Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, после чего в 13:00 выступит перед парламентом.

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Позже он направится на юго-запад, где встретится с украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании.

Букингемский дворец также подтвердил, что король Чарльз будет иметь сегодня аудиенцию с Зеленским.

Ожидается, что премьер-министр Британии Риши Сунак объявит о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия.

Темы: ЗеленскийВеликобританияпомощь Украине
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