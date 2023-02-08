15 лет за решеткой проведет киевлянин, который корректировал удары из "Градов" и "Смерчей"

К 15 годам заключения приговорен за государственную измену киевлянин, который передавал врагу позиции ВСУ.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ

Детали: Суд признал виновным 58-летнего жителя Киева в государственной измене и приговорил к наказанию в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокурор доказал, что обвиняемый после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину создал телеграмм-канал, в котором распространял текстовые сообщения и статьи антиукраинского характера.

Используя указанный телеграмм-канал, киевлянин передавал представителю вооруженных сил Российской Федерации информацию о расположении военной техники и подразделений ВСУ на территории города Киева.

Прокуратура отмечает, что по координатам предателя в дальнейшем враг неоднократно осуществлял обстрелы указанных подразделений, в результате чего два человека погибли и 4 человека получили телесные повреждения.

Кроме того, злоумышленник призвал через соцсеть к поддержке российских захватчиков и оправдывал их военные преступления.

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Мужчину задержали в марте 2022 года.

Во время обысков в его квартире правоохранители обнаружили электронные файлы с перечнем и координатами украинских военных объектов.

6 февраля 2023 года Соломенский районный суд города Киева объявил ему приговор.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.