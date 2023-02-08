Генсек Совета Европы предложила варианты создания спецтрибунала для РФ

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила различные варианты создания специального трибунала для привлечения к ответственности руководства РФ, а также соответствующую помощь Совета Европы.

Как сообщает "Европейская правда", Пейчинович-Бурич разослала предложение правительствам стран-членов СЕ в информационном документе, который был также опубликован.

Пейчинович-Бурич предложила различные варианты создания специального трибунала и обозначила необходимость надежной правовой базы.

Например, она предложила создать специальный трибунал путем заключения многостороннего соглашения между Украиной и другими заинтересованными государствами по прецедентам Нюрнбергского международного военного трибунала, Международного военного трибунала для Дальнего Востока или Международного уголовного суда.

Другим вариантом может быть создание специального трибунала по соглашению между Украиной и международной организацией, в частности, Организацией Объединенных Наций. Создание специального трибунала непосредственно ООН на основе резолюции Совета Безопасности ООН является юридически возможным, но не представляется перспективным из-за вероятного применения Российской Федерацией права вето.

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, не сможет создать международные обязательства, обязательные для выполнения любым государством. Поэтому, утверждает Пейчинович-Бурич, не представляется возможным утверждать, что ООН как таковая может учредить международный трибунал. Зато резолюция ГА ООН могла бы предложить генеральному секретарю ООН заключить соглашение между Украиной и ООН о создании международного трибунала для судебного преследования преступления агрессии против Украины.

Такой двусторонний договор было бы легче заключить и он мог бы вступить в силу быстрее, чем многосторонний.

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Другим вариантом может быть гибридный трибунал, основанный на украинском праве и одобренный или поддержанный ГА ООН. Такой гибридный трибунал, скорее всего, будет связан с правовой системой Украины с более или менее сильными международными компонентами, как показывает сравнение прецедентов, в частности, Чрезвычайных палат в судах Камбоджи (ECCC), Специализированных палат в Косово или Чрезвычайных африканских палат (EAC).

Генеральный секретарь предлагает возможную помощь Совета Европы, например, в отборе и назначении судей, разработке правил доказывания и процедуры, предоставлении экспертизы по ведению дел, а также в командировке экспертов. Организация также готова предложить свою поддержку "временной прокуратуре".

Любая деятельность, связанная со специальным трибуналом, должна координироваться с соответствующими существующими механизмами, в частности с Международным уголовным судом, считает Пейчинович-Бурич.

Она также предлагает, чтобы Совет Европы играл ведущую роль в создании реестра для фиксации и документирования доказательств и заявлений об ущербе, потерях и травмах, нанесенных в результате российской агрессии против Украины. Реестр является важной частью текущих международных инициатив по созданию механизма компенсации за преступления агрессии России.

Генеральный секретарь подчеркивает, что Совет Европы имеет хорошую способность для разработки реестра таких заявлений, в частности в свете практики Европейского суда по правам человека и процесса надзора за его решениями. Организация уже предоставляет юридические и политические консультации, обучает экспертов в области расследования и специалистов, работающих с жертвами насилия, особенно женщинами. Эти и другие мероприятия включены в План действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы.

Ранее сообщалось, что Украина вместе с союзниками и партнерами наработала три модели основания и работы специального трибунала по преступлению агрессии России.

В конце января представители 20 стран собрались в Праге на заседание группы по созданию такого спецтрибунала.

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