Режим Лукашенко бросил за решетку еще двух "железнодорожных партизанов"
Гомельский областной суд в Беларуси приговорил еще двух "рельсовых партизан" Сергея Плешкуна и Юрия Сельвича к длительным тюремным терминам.
Источник: "Радыё Свабода"
Детали: Процесс проходил в закрытом режиме.
Сельвич был приговорен к 14 годам лишения свободы, Плешкун — к 16.
34-летний Сергей Плешкун и 45-летний Юрий Сельвич были задержаны в марте 2022 года. Тогда белорусское телевидение выпустило сюжет, из которого следует, что за жителями Мозыря следят сотрудники КГБ. В гараже одного из задержанных Сергей и Юрий обсудили возможность воспрепятствования движению российской военной техники по железной дороге. В конце концов им было предъявлено обвинение по семи пунктам, в том числе в терроризме и экстремизме.
Согласно материалам дела, в период с августа 2020 года по февраль 2022 года Пляшкун и Сельвич якобы закупали комплектующие для производства "коктейлей Молотова" и пиротехнических изделий, которые хранились и перевозились в различных транспортных средствах и местах с целью их использования.
Их также обвинили в том, что они нанесли рисунки и надписи на забор и вывеску возле одного из предприятий Мозырского района.
По данным белорусских силовиков, при обыске у задержанных изъяли пустые бутылки, селитру, биту и пневматический пистолет. Утверждается, что обвиняемые могли приготовить "коктейли Молотова".
Один из задержанных, 44-летний Юрий Сельвич, женат, имеет троих детей. Двое взрослых сыновей на момент ареста Сельвича были в армии, один после окончания университета служил в Марьиной Горке. В семье также есть 10-летняя приемная дочь. По словам знакомых, Юрий работал "на себя", занимался ремонтами.
"Он активно участвовал в акциях протеста, которые прошли в Мозыре после выборов. Дважды Сельвича задерживали по данным 23.34, один раз с "сутками", второй раз со штрафом. Юрий помогал материально родственникам политзаключенных, — пояснил друг обвиняемого.
У Сергея Пляшкуна есть жена и двое детей. Один сын учится в первом классе, второму еще нет и года. Жена Плешкуна находится в декретном отпуске.
Пляшкун работал торговым агентом.
Предыстория:
- В декабре 2022 года Гомельский областной суд приговорил жителей Светлогорска, "железнодорожных партизан", к длительным срокам за повреждение релейного шкафа на железной дороге. Денис Дикун был приговорен к 23 годам лишения свободы, Дмитрий Равич – к 22 годам, Олег Молчанов – к 21 году. Все они связаны друг с другом. Их обвинили в поджоге релейной коробки на железной дороге.
- Виталий Мельник был приговорен к 13 годам лишения свободы по ряду уголовных статей. Согласно материалам дела, в ночь с 24 на 25 марта 2022 года на гонке Новосады-Барисов Мельник поджег блок реле светофора с автоматическим затемнением, в результате чего его устройства и элементы пришли в негодность. В результате было задержано 22 грузовых и 17 пассажирских поездов. При задержании белорусу прострелили коленные суставы. Он до сих пор передвигается на костылях.
- В данный момент в Могилеве рассматривается уголовное дело бобруйских "железнодорожных партизан". Дмитрия Климова, Владимира Аврамцева и Евгения Минкевича обвиняют в уничтожении двух релейных шкафов сигнальной установки на железной дороге под Осиповичами. Молодых людей задержали в ночь на 30 марта 2022 года.
- При задержании силовики ранили Владимира Аврамцева. Бобруйчан судят по пяти статьям Уголовного кодекса.