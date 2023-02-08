Режим Лукашенко бросил за решетку еще двух "железнодорожных партизанов"

Гомельский областной суд в Беларуси приговорил еще двух "рельсовых партизан" Сергея Плешкуна и Юрия Сельвича к длительным тюремным терминам.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Процесс проходил в закрытом режиме.

Сельвич был приговорен к 14 годам лишения свободы, Плешкун — к 16.

34-летний Сергей Плешкун и 45-летний Юрий Сельвич были задержаны в марте 2022 года. Тогда белорусское телевидение выпустило сюжет, из которого следует, что за жителями Мозыря следят сотрудники КГБ. В гараже одного из задержанных Сергей и Юрий обсудили возможность воспрепятствования движению российской военной техники по железной дороге. В конце концов им было предъявлено обвинение по семи пунктам, в том числе в терроризме и экстремизме.

Согласно материалам дела, в период с августа 2020 года по февраль 2022 года Пляшкун и Сельвич якобы закупали комплектующие для производства "коктейлей Молотова" и пиротехнических изделий, которые хранились и перевозились в различных транспортных средствах и местах с целью их использования.

Их также обвинили в том, что они нанесли рисунки и надписи на забор и вывеску возле одного из предприятий Мозырского района.

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По данным белорусских силовиков, при обыске у задержанных изъяли пустые бутылки, селитру, биту и пневматический пистолет. Утверждается, что обвиняемые могли приготовить "коктейли Молотова".

Один из задержанных, 44-летний Юрий Сельвич, женат, имеет троих детей. Двое взрослых сыновей на момент ареста Сельвича были в армии, один после окончания университета служил в Марьиной Горке. В семье также есть 10-летняя приемная дочь. По словам знакомых, Юрий работал "на себя", занимался ремонтами.

"Он активно участвовал в акциях протеста, которые прошли в Мозыре после выборов. Дважды Сельвича задерживали по данным 23.34, один раз с "сутками", второй раз со штрафом. Юрий помогал материально родственникам политзаключенных, — пояснил друг обвиняемого.

У Сергея Пляшкуна есть жена и двое детей. Один сын учится в первом классе, второму еще нет и года. Жена Плешкуна находится в декретном отпуске.

Пляшкун работал торговым агентом.

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