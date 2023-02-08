Воздушную тревогу объявляли в Киеве и ряде областей

Воздушную тревогу объявляли днем 8 февраля в Киеве, области и ряде регионов Украины.

Источник: карта alerts.in.ua

Детали: Около 15:40 тревога прозвучала в столице, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Запорожской областях.

При этом через 7 минут в Киеве объявили отбой, а еще через 2 минуты Киевская область и Черкасская область потеряли красный цвет на карте. Кроме того, позже тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

По состоянию на 16:20 постоянно "тревожны" только оккупированный Крым и Луганская область.