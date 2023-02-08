Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушную тревогу объявляли в Киеве и ряде областей

Валентина РоманенкоСреда, 8 февраля 2023, 14:46
Воздушную тревогу объявляли в Киеве и ряде областей
скриншот

Воздушную тревогу объявляли днем 8 февраля в Киеве, области и ряде регионов Украины.

Источник: карта alerts.in.ua

Детали: Около 15:40 тревога прозвучала в столице, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Запорожской областях.

Реклама:

При этом через 7 минут в Киеве объявили отбой, а еще через 2 минуты Киевская область и Черкасская область потеряли красный цвет на карте. Кроме того, позже тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

По состоянию на 16:20 постоянно "тревожны" только оккупированный Крым и Луганская область.

Темы: воздушная тревогаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
воздушная тревога
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
По Украине распространялась тревога из-за угрозы баллистики и авиации
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
Последние новости
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
Все новости...
Реклама: