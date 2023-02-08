Землетрясение в Турции: на двух украинских АЭС ощущались незначительные толчки

В НАЭК "Энергоатом" сообщили, что после мощного землетрясения в Турции, незначительные толчки наблюдались на Хмельницкой и Южноукраинской АЭС.

Источник: пресс-служба "Энергоатома"

Дословно: "Эхо землетрясения в Турции и других регионах мира почувствовали и в Украине. Незначительные толчки зафиксировали системы сейсмического мониторинга Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС".

Детали: Сообщается, что на всех АЭС есть оборудование, которое фиксирует толчки земной коры. Главный центр специального контроля отслеживает и регистрирует любые отклонения от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций.

По словам президент "Энергоатома Петра Котина, все украинские АЭС проектировались с учетом сейсмической активности региона, их строили на наиболее безопасных участках.

Также на АЭС работает аварийная защита энергоблоков: при шести баллах блоки срочно останавливаются и переводятся в безопасное состояние.

Для справки:

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Западные специалисты используют шкалу, которая учитывает физические последствия разрушения, а не энергию, как по шкале Рихтера. Поэтому 8 - 9 баллов (зафиксированные в Турции) приравниваются к 6 - 7 баллам по шкале Рихтера.

Что предшествовало: Рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7 балла. В обед толчки повторились, вызвав новые разрушения. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и Сирии. Погибли более 7900 человек, десятки тысяч были ранены.