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"Вы показали характер": Зеленский поблагодарил Британию за поддержку и отдельно упомянул Джонсона

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 16:12

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в Вестминстерском зале парламента Великобритании поблагодарил Соединенное Королевство за военную помощь и отметил особый вклад Лондона в поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что Великобритания начала действовать на опережение и передавала Украине оружие уже тогда, когда многие другие западные страны колебались.

"Дамы и господа, спасибо вам за вашу храбрость. От имени всех нас. Эти все аплодисменты - для вас. Лондон стоит рядом с Киевом с первого дня, с первых минут полномасштабной войны. Британия протянула руку помощи уже тогда, когда мир еще не понимал, как реагировать. Борис, вам удалось объединить других, когда это казалось абсолютно, абсолютно невозможным. Вы все продемонстрировали характер, сильный британский характер. Вы не пошли на компромиссы по Украине. И таким образом - не пошли на компромиссы относительно своих идеалов, и действовали в соответствии с духом этих выдающихся островов. Я благодарю вас за это", - сказал Владимир Зеленский.

"И украинцы, и британцы (во Второй мировой войне - ЕП) отбросили страх перед войной для того, чтобы впоследствии иметь мир... Мы всегда будем брать верх над злом... Небо не может всегда быть безоблачным. Как только побеждено одно зло - другое начинает поднимать голову. Есть ли у вас ощущение, что оно будет снова побеждено? Я вижу в ваших глазах сейчас, что мы думаем одинаково - свобода победит.

Мы знаем, что Россия проиграет. И мы действительно знаем, что победа изменит мир, и это будут изменения, в которых мир давно нуждался. Соединенное Королевство идет вместе с нами к наиболее важной победе нашего времени. Это будет победа над самой идеей войны. После этого каждый агрессор, большой или малый, будет хорошо знать, что его ждет, если он бросит вызов мировому правопорядку. Любой агрессор, который попытается силой изменить границы, принесет смерть и разрушение другим народам, попытается продолжить свою диктатуру ценой крови других людей, ведя неспровоцированную противоправную войну - как сейчас Кремль, - каждый такой диктатор будет побежден", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Украине и союзникам уже удалось многого достичь, и сейчас время превратить эти достижения в основы будущей архитектуры безопасности.

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Он акцентировал, что в случае угрозы агрессии против определенного государства важно оказывать ему помощь "на опережение", чтобы побудить агрессора отказаться от своих намерений.

Ранее сообщалось, что британский премьер Риши Сунак должен объявить о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия.

Букингемский дворец также подтвердил, что король Чарльз будет иметь сегодня аудиенцию с Зеленским.

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Темы: ЗеленскийВеликобритания
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