Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский в среду вечером из Лондона поедет в Париж - французские СМИ

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 16:32

После визита в Лондон президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером прибудет в Париж.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BFMTV со ссылкой на источники.

Никаких подробностей визита издание не приводит.

Также известно, что Зеленского в четверг ожидают в Брюсселе на саммите Европейского Союза.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в понедельник вечером, что пригласил Зеленского "лично принять участие в предстоящем саммите".

Зеленский в среду утром прибыл с неанонсированным визитом в Британию. Это его второй зарубежный визит с начала войны.

Он провел переговоры с британским премьером Риши Сунаком и выступил в парламенте Британии.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: ЗеленскийФранция
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украинские бойцы уничтожили 61 крылатую ракету из 71, запущенной РФ – Залужный

фото, обновленоГБР и СБУ пришли с обысками к экс-нардепу Котвицкому

Из-за атаки РФ повреждены 4 теплоэлектростанции ДТЭК

В Турции спасли из-под завалов украинку и ее 4-летнего сына

обновлено от 08:32По всей Украине 3,5 часа длилась воздушная тревога

Нардепа от ОПЗЖ Волошина подозревают в госизмене

Все новости...
Зеленский
Зеленский в Париже встретится с Макроном и Шольцем - СМИ
"Вы показали характер": Зеленский поблагодарил Британию за поддержку и отдельно упомянул Джонсона
Зеленский в парламенте Британии: Россия проиграет и победа над ней изменит мир
Последние новости
16:13
Двое "рельсовых партизан" приговорены к 22 годам тюрьмы в Беларуси
16:11
Киев, Киевщина и Днепропетровщина возвращаются к графикам отключений – ДТЭК
16:09
фотоВ Канаде выпустили монету-писанку по трипольским мотивам
16:01
видеоЗащитники показали, как в пятницу уничтожили вражескую ракету из ПЗРК
15:55
В "Нафтогазе" избрали главу набсовета
15:53
В российском СИЗО умер украинский политзаключенный
15:49
фотоРазоблачена схема на Житомирской таможне: подозрение почти у половины инспекторов смены
15:49
В январе доля гибридных авто на рынке выросла: лидеры среди новых и подержанных авто
15:32
Среди политсил Польши лидирует "Объединенная правица", на втором месте - "Гражданская платформа"
15:07
Как спланировать цели на год в условиях войны – объясняет психолог
Все новости...