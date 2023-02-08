Зеленский в среду вечером из Лондона поедет в Париж - французские СМИ

После визита в Лондон президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером прибудет в Париж.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BFMTV со ссылкой на источники.

Никаких подробностей визита издание не приводит.

Также известно, что Зеленского в четверг ожидают в Брюсселе на саммите Европейского Союза.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в понедельник вечером, что пригласил Зеленского "лично принять участие в предстоящем саммите".

Зеленский в среду утром прибыл с неанонсированным визитом в Британию. Это его второй зарубежный визит с начала войны.

Он провел переговоры с британским премьером Риши Сунаком и выступил в парламенте Британии.