Зеленский в среду вечером из Лондона поедет в Париж - французские СМИ
Среда, 8 февраля 2023, 15:32
После визита в Лондон президент Украины Владимир Зеленский в среду вечером прибудет в Париж.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BFMTV со ссылкой на источники.
Никаких подробностей визита издание не приводит.
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Также известно, что Зеленского в четверг ожидают в Брюсселе на саммите Европейского Союза.
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в понедельник вечером, что пригласил Зеленского "лично принять участие в предстоящем саммите".
Зеленский в среду утром прибыл с неанонсированным визитом в Британию. Это его второй зарубежный визит с начала войны.
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Он провел переговоры с британским премьером Риши Сунаком и выступил в парламенте Британии.