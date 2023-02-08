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Первые украинские спасатели прибыли в Турцию: с собой – Starlink и дроны

Татьяна ЛозовенкоСреда, 8 февраля 2023, 16:34
Фото ГСЧС

Первая группа украинских спасателей прибыла в Турцию для помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "Первая группа сводного отряда ГСЧС, в состав которого вошли спасатели Мобильного спасательного центра быстрого реагирования, пожарные-спасатели, медики, кинологические расчеты Межрегионального центра быстрого реагирования уже прибыли в аэропорт г. Газиантеп и готовы отправиться к месту проведения поисково-спасательных работ, чтобы присоединиться к международной команде поисковиков". 

Детали: В ГСЧС добавили, что вторая группа спасателей направляется наземным путем и присоединится сразу по прибытию на место назначения.  

Группы обеспечены спутниковыми терминалами Starlink, дронами, техникой и всем необходимым оборудованием для выполнения задач на месте поисково-спасательной операции.

 

Спасатели сообщили, что всего на ликвидацию последствий землетрясения от Украины направлено 87 человек личного состава, 18 единиц техники и 10 поисково-спасательных собак.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • Утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7 балла. В обед толчки повторились, вызвав новые разрушения. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и Сирии.
  • Количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии сейчас составляет не менее 8 тысяч 764 человек.

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Темы: ТурцияГСЧС
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