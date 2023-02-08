"Вырезали почку и обратно на фронт": ГУР перехватило рассказ российского солдата

Оккупант рассказывает своему товарищу о случае, когда тяжелораненному российскому бойцу удалили почку и быстро вернули на фронт.

Источник: перехват телефонного разговора, который Главное управление разведки публикует в Telegram

Детали: Также из перехвата следует, что документального оформления операции не было.

Реклама:

Прямая речь: "Е*ануло ему, короче… вырезали одну почку, понял?.. Дома просидел месяца два, позвонили, опять забрали с одной почкой… почки у него по факту нету, по бумагам это нигде не проходит… кто делал операцию — вообще неизвестно… вырезали почку в Ясиноватой… отвезли потом отлёживаться в Донецк".