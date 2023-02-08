Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вырезали почку и обратно на фронт": ГУР перехватило рассказ российского солдата

Евгений КизиловСреда, 8 февраля 2023, 18:20
Getty Images

Оккупант рассказывает своему товарищу о случае, когда тяжелораненному российскому бойцу удалили почку и быстро вернули на фронт.

Источник: перехват телефонного разговора, который Главное управление разведки публикует в Telegram

Детали: Также из перехвата следует, что документального оформления операции не было.

Прямая речь: "Е*ануло ему, короче… вырезали одну почку, понял?.. Дома просидел месяца два, позвонили, опять забрали с одной почкой… почки у него по факту нету, по бумагам это нигде не проходит… кто делал операцию — вообще неизвестно… вырезали почку в Ясиноватой… отвезли потом отлёживаться в Донецк".

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: разведкавойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВзрыв с 4 погибшими в Киеве: силовики задержали руководителя ювелирной мастерской

35 стран хотят отстранить россиян и белорусов от Олимпиады, Зеленский выступил на встрече

видеоЗащитники показали, как в пятницу уничтожили вражескую ракету из ПЗРК

Украинские бойцы уничтожили 61 крылатую ракету из 71, запущенной РФ – Залужный

фото, обновленоГБР и СБУ пришли с обысками к экс-нардепу Котвицкому

Из-за атаки РФ повреждены 4 теплоэлектростанции ДТЭК

Все новости...
разведка
Жемчужина разумной войны. Почему страны НАТО аплодируют системе "Дельта"
ГУР не подтвердило захват Россией ряда сел, о котором заявил Шойгу
Российский "Газпром" создает собственную ЧВК – разведка
Последние новости
18:03
Из тыла или оккупации: украинские врачи могут советоваться с иностранными коллегами по лечению пациентов
18:01
Набор, полигон, стрельбы: в НГУ пошагово рассказали о создании "Гвардии наступления"
17:48
Страховые убытки от землетрясений в Турции и Сирии могут достичь $4 миллиардов
17:12
Германия ведет переговоры с Оманом по закупкам сжиженного газа – Reuters
17:11
На выходные в Украине потеплеет - синоптик
17:10
фотоВзрыв с 4 погибшими в Киеве: силовики задержали руководителя ювелирной мастерской
16:54
35 стран хотят отстранить россиян и белорусов от Олимпиады, Зеленский выступил на встрече
16:43
Президент Молдовы предложила секретаря Совбеза на должность премьера
16:41
На Херсонщине запретили видеорегистраторы в авто
16:37
видеоЗемлетрясение в Турции: из-под завалов спасли людей, которые умоляли о помощи в соцсетях
Все новости...