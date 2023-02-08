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Авиация ВСУ нанесла 24 удара по позициям россиян – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоСреда, 8 февраля 2023, 18:49
Иллюстративное фото из Генштаба

Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нанесла 24 удара по российским позициям, артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления РФ, а также склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Источник: Генштаб ВСУ 

Дословно: "Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. 

А наши артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов". 

Детали: Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар по гражданской инфраструктуре Славянска Донецкой области и 37 авиационных ударов. Кроме того, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Берислава и Камышан Херсонской области. 

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. 

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Обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов, в частности, Заруцкое, Волковка, Соханы, Павловка, Юнаковка, Садки и Мирополье Сумской области и Уды, Красная Заря, Красное, Липцы, Старица, Верхняя Писаревка, Амбарное, Фиголевка, Двуречная и Западное на Харьковщине. Враг нанес авиаудары неподалеку Казачьей Лопани и Олейниково Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое воздействие попали районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Купянск, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка на Луганщине. 

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Белогоровка, Роздоловка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клещеевка, Озаряновка, Александро-Шультино, и Веселое Донецкой области. А в целом - более 20 населенных пунктов. Враг нанес авиаудары вблизи Ивановского.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались неподалеку Авдеевки и Марьинки. 

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись Времовка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки и Каменское в Запорожье. 

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Змиевка, Берислав, Шляховое, Львовское, Тягинка, Антоновка, Янтарное, Береговое, Велетенское и Херсон.

В Новотроицком Херсонской области оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении мирного населения. В первую очередь это касается тех, кто работал в украинских государственных учреждениях и отказывается сотрудничать с российской оккупационной администрацией и выходить на работу.

По информации Генштаба, россияне угрожают, что люди, которые до марта не получат российские паспорта, автоматически будут подпадать под фильтрационные мероприятия. 

В населенных пунктах Громовка, Чаплинка, Малая Кардашинка, Зеленое, Чулаковка и Нововладимировка Херсонской области, российские оккупационные войска проводят ежедневные обыски, бесчинства и грабежи местных жителей. Похищают бытовую технику, телефоны и все ценные вещи.

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Темы: Генштабвойна
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