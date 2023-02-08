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Британия начнет подготовку украинских пилотов на западных истребителях – премьер

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 19:05

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в среду подтвердил, что его страна начнет подготовку украинских пилотов на истребителях западного образца.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Имею удовольствие объявить, что сегодня мы договорились, что расширим нашу тренировочную программу - программу, которая уже подготовила 10 тысяч военных только за последние полгода - на военно-морские силы и пилотов истребителей, чтобы обеспечить, чтобы Вооруженные Силы Украины имели способность защищать свое государство в грядущие поколения", - сказал Сунак на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Великобритании.

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Напомним, в среду президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, что стало его вторым зарубежным визитом с начала полномасштабной войны России.

Там он выступил перед депутатами британского парламента и встретился с королем Чарльзом III. Кроме того, Зеленский и Сунак прибыли на военную базу в графстве Дорсет на юге Англии, чтобы встретиться с украинскими военными, которых тренирует британская армия.

По итогам визита премьер-министр Британии Риши Сунак намекнул, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте 2023 года, а также сообщил о расширении учебной программы для украинских военнослужащих.

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Темы: авиаВеликобританияУкраинапомощь Украине
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