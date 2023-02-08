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Россияне обстреляли жилье украинцев на Харьковщине: 2 погибших и 5 раненых

Евгений КизиловСреда, 8 февраля 2023, 20:18
Getty Images

Российские войска в течение вторника нанесли несколько ударов по мирному населению Харьковской области, в результате чего погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

Источник: председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: В пгт Двуречная Купянского района в течение дня под артиллерийским обстрелом находились жилые дома. Около 14:00 от ранений погибли двое гражданских: 48-летний мужчина и женщина 45 лет.

В Чугуевском районе за день 5 раненых. В Волчанске артиллерийским огнем повреждены по меньшей мере 7 многоквартирных и 2 частных жилых дома.

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Темы: Харьковская областьобстрелвойнажертвы
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