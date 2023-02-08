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Зеленский обсудит в Брюсселе предоставление Украине дальнобойных ракет

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 21:01

Президент Владимир Зеленский объявил, что в рамках саммита Европейского Союза, который состоится в четверг и пятницу, будет обсуждать с лидерами стран ЕС поставки Украине дальнобойного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На пресс-конференции с британским премьером Риши Синаком Зеленский отметил, что Украина нуждается в большом количестве различного оружия, что зависит от ситуации на поле боя - например для противодействия иранским дронам или, как прогнозируется, баллистическим ракетам.

Сейчас, добавил президент Украины, украинские военные нуждаются в бронетехнике, поскольку Россия имеет тысячи единиц этого вооружения, а украинская сторона пока - только 10 образца НАТО.

"Сегодня и завтра будем встречаться с лидерами ЕС и обсуждать эти вопросы, а также дальнобойные ракеты. Это наш приоритет", - добавил Зеленский.

"И я благодарен, что Великобритания наконец услышала нас в этом отношении. И надеюсь, что другие страны услышат нас относительно дальнобойных ракет. Нам нужно оттеснить российские войска, чтобы люди могли просто жить", - отметил он.

Напомним, в среду президент Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, что стало его вторым зарубежным визитом с начала полномасштабной войны России.

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По итогам визита премьер-министр Британии Риши Сунак намекнул, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже в марте 2023 года, а также сообщил о расширении учебной программы для украинских военнослужащих, в частности пилотов.

Смотрите также: ПОЛНОЕ выступление президента Украины в парламенте Великобритании.

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Темы: ЗеленскийоружиеЕС
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