Министр Литвы приехал в Украину и встретился с Резниковым

В Украину в среду с необъявленным визитом приезжал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет "Европейская правда".

"Сегодня имел честь принимать с визитом моего отважного литовского друга и коллегу Арвидаса Анушаускаса на юге Украины. Он был первым из министров обороны, который посетил нас во время крупномасштабной войны еще в марте прошлого года", - отметил он.

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По словам Резникова, они с Анушаускасом "согласовали дальнейшие шаги для победы над страной-террористом".

Ранее Литва объявляла, что запланированный на 2023 год объем ее военной помощи Украине составит около 40 миллионов евро.

ФОТО: FACEBOOK АЛЕКСЕЯ РЕЗНИКОВА

В январе Минобороны Литвы объявило о передаче Украине десятков зенитных пушек L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8. Кроме того, страна в течение 2023 года поможет подготовить около 1600 украинских военных, в частности рассматривается организация курсов для подготовки командиров низового звена.