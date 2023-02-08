Депутат "Альтернативы для Германии" в конце 2022 года тайно ездил в Беларусь – СМИ

Член немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Петр Бистрон мог тайно побывать в Беларуси в конце 2022 года, пересекая границу со стороны Литвы, и скрыл этот факт в своем отчете о заграничной командировке.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND, об этом говорится в расследовании центра Correctiv и литовского телеканала LRT.

По данным источника в литовских пограничных органах, депутат AfD якобы въехал в Беларусь наземным транспортом из Литвы через пограничный город Медининкай 16 ноября и вернулся обратно 19 ноября.

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На обратном пути пересечение границы Быстроном был проверен пограничной службой Литвы, также было записано имя водителя, который его сопровождал. Официально служба отказалась подтверждать эту информацию.

Цель визита депутата AfD в Беларусь осталась невыясненной. Сам он не ответил на письменный запрос расследователей в установленный срок, а в личном разговоре не подтвердил и не опроверг поездку.

Бистрон является представителем "Альтернативы для Германии" в комитете Бундестага по иностранным делам. Глава комитета, депутат от Социал-демократической партии Михаэль Рот подтвердил, что представитель AfD в ноябре 2022-го подавался на заграничную командировку в Литву.

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"Господин Бистрон подал заявление на имя президента Бундестага 9 ноября 2022 года об утверждении единственной официальной поездки в Вильнюс/Литва с 14 по 16 ноября 2022 года. Ни в официальной заявке на поездку, ни в последующем отчете о поездке господина Быстрона нет никакого упоминания о дальнейшей поездке в Беларусь", - отметил он.

По словам Рота, Беларусь поддерживает российскую агрессивную войну против Украины и поэтому также должна подпадать под санкции ЕС. Он хочет поднять вопрос о визите Бистрона на заседании комитета, поскольку поездки в Беларусь не являются "в интересах всего немецкого Бундестага".

Напомним, на прошлой неделе вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицки выступил с резкой критикой депутата Бундестага от "Альтернативы для Германии" Штеффена Котре, который принял участие в программе одного из главных пропагандистов РФ Владимира Соловьева.