Депутат "Альтернативы для Германии" в конце 2022 года тайно ездил в Беларусь – СМИ

Член немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Петр Бистрон мог тайно побывать в Беларуси в конце 2022 года, пересекая границу со стороны Литвы, и скрыл этот факт в своем отчете о заграничной командировке.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND, об этом говорится в расследовании центра Correctiv и литовского телеканала LRT.

По данным источника в литовских пограничных органах, депутат AfD якобы въехал в Беларусь наземным транспортом из Литвы через пограничный город Медининкай 16 ноября и вернулся обратно 19 ноября.

На обратном пути пересечение границы Быстроном был проверен пограничной службой Литвы, также было записано имя водителя, который его сопровождал. Официально служба отказалась подтверждать эту информацию.

Цель визита депутата AfD в Беларусь осталась невыясненной. Сам он не ответил на письменный запрос расследователей в установленный срок, а в личном разговоре не подтвердил и не опроверг поездку.

Бистрон является представителем "Альтернативы для Германии" в комитете Бундестага по иностранным делам. Глава комитета, депутат от Социал-демократической партии Михаэль Рот подтвердил, что представитель AfD в ноябре 2022-го подавался на заграничную командировку в Литву.

"Господин Бистрон подал заявление на имя президента Бундестага 9 ноября 2022 года об утверждении единственной официальной поездки в Вильнюс/Литва с 14 по 16 ноября 2022 года. Ни в официальной заявке на поездку, ни в последующем отчете о поездке господина Быстрона нет никакого упоминания о дальнейшей поездке в Беларусь", - отметил он.

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По словам Рота, Беларусь поддерживает российскую агрессивную войну против Украины и поэтому также должна подпадать под санкции ЕС. Он хочет поднять вопрос о визите Бистрона на заседании комитета, поскольку поездки в Беларусь не являются "в интересах всего немецкого Бундестага".

Напомним, на прошлой неделе вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицки выступил с резкой критикой депутата Бундестага от "Альтернативы для Германии" Штеффена Котре, который принял участие в программе одного из главных пропагандистов РФ Владимира Соловьева.