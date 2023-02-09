Враг ударил по 6 громадам Сумщины, 87 прилетов

В течение прошлого дня враг совершил обстрелы Краснопольской, Белопольской, Есманьской, Новослободской, Юнаковской, Середино-Будской громад Сумской области.

Источник: Сумская военная администрация

Детали: Всего было зафиксировано 87 прилетов и 8 пулеметных очередей.

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По Краснопольской громаде россияне били из минометов - всего 33 прилета в течение дня.

Белопольскую громаду оккупанты обстреливали из минометов, 4 прилета, а затем еще 8.

Эсманьская громада: в 13.01 осуществлен обстрел из стрелкового вооружения (4 пулеметные очереди, а затем еще 4).

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Новослободскую громаду враг обстреливал из минометов - 22 прилета.

По Юнаковской громаде тоже осуществлен минометный обстрел громады - 10 прилетов.

Середино-Будская громада: зафиксирован артиллерийский (вероятно САУ) обстрел - 10 прилетов.

В ОВА отмечают, что обошлось без разрушений и жертв среди мирных жителей Сумщины.