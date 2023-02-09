Враг ударил по 6 громадам Сумщины, 87 прилетов
В течение прошлого дня враг совершил обстрелы Краснопольской, Белопольской, Есманьской, Новослободской, Юнаковской, Середино-Будской громад Сумской области.
Источник: Сумская военная администрация
Детали: Всего было зафиксировано 87 прилетов и 8 пулеметных очередей.
По Краснопольской громаде россияне били из минометов - всего 33 прилета в течение дня.
Белопольскую громаду оккупанты обстреливали из минометов, 4 прилета, а затем еще 8.
Эсманьская громада: в 13.01 осуществлен обстрел из стрелкового вооружения (4 пулеметные очереди, а затем еще 4).
Новослободскую громаду враг обстреливал из минометов - 22 прилета.
По Юнаковской громаде тоже осуществлен минометный обстрел громады - 10 прилетов.
Середино-Будская громада: зафиксирован артиллерийский (вероятно САУ) обстрел - 10 прилетов.
В ОВА отмечают, что обошлось без разрушений и жертв среди мирных жителей Сумщины.