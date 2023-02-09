ЕС призвал Россию прекратить делать абсурдные заявления и притворяться "жертвой"

Европейский Союз сделал заявление, в котором призвал Россию прекратить абсурдные заявления, якобы именно она является "жертвой".

Источник: заявление Европейского Союза "Относительно агрессии российской федерации против Украины", произнесенное во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене, цитирует Укринформ

Дословно: "Уже почти год Россия ведет целенаправленную, ничем не спровоцированную, неоправданную агрессивную войну против Украины. Тот факт, что эта российская агрессия является незаконной согласно международному праву, не вызывает никаких сомнений.

Мы, как и подавляющее большинство коллег за этим столом, осуждали и самым решительным образом будем осуждать это возмутительное нарушение Россией международного права, Устава ООН и принципов и обязательств ОБСЕ.

Российская делегация здесь и на других международных форумах должна прекратить свои абсурдные заявления о том, что она является "жертвой". Россия является агрессором, ее войска развернуты на территории другого суверенного государства. А не наоборот".

"Кремль недооценил упорство и решимость Украины и украинского народа в защите своей Родины, своей свободы и своего европейского будущего.

В крепком единстве, также недооцененном кремлем, мы вместе с нашими международными партнерами, решили поддержать Украину, предоставив ей, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, средства для самозащиты. Это было и является правильным решением".

ВИДЕО ДНЯ

"Сейчас Россия не демонстрирует никакой настоящей готовности к переговорам по справедливому и устойчивому миру. Мы поддерживаем Формулу мира Президента Зеленского и обязуемся активно работать с Украиной над реализацией плана из 10 пунктов".

Детали: Отмечается, что трагические 350 дней от начала полномасштабной войны являются "ярким свидетельством серьезного просчета Кремля по вторжению в Украину": "Тем в России, кто еще год назад готовились к параду в Киеве, пришлось быстро изменить свои планы".

ЕС утверждает, что заявления Путина, который угрожал международному сообществу беспрецедентными последствиями за поддержку Украины, никого не запугали, - отмечается в заявлении.

Кроме того, Евросоюз указывает, что Россия должна немедленно прекратить зверства, которые она совершает в Украине.