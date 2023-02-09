ЕС призвал Россию прекратить делать абсурдные заявления и притворяться "жертвой"

Европейский Союз сделал заявление, в котором призвал Россию прекратить абсурдные заявления, якобы именно она является "жертвой".

Источник: заявление Европейского Союза "Относительно агрессии российской федерации против Украины", произнесенное во время заседания Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ в Вене, цитирует Укринформ

Дословно: "Уже почти год Россия ведет целенаправленную, ничем не спровоцированную, неоправданную агрессивную войну против Украины. Тот факт, что эта российская агрессия является незаконной согласно международному праву, не вызывает никаких сомнений.

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Мы, как и подавляющее большинство коллег за этим столом, осуждали и самым решительным образом будем осуждать это возмутительное нарушение Россией международного права, Устава ООН и принципов и обязательств ОБСЕ.

Российская делегация здесь и на других международных форумах должна прекратить свои абсурдные заявления о том, что она является "жертвой". Россия является агрессором, ее войска развернуты на территории другого суверенного государства. А не наоборот".

"Кремль недооценил упорство и решимость Украины и украинского народа в защите своей Родины, своей свободы и своего европейского будущего.

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В крепком единстве, также недооцененном кремлем, мы вместе с нашими международными партнерами, решили поддержать Украину, предоставив ей, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, средства для самозащиты. Это было и является правильным решением".

"Сейчас Россия не демонстрирует никакой настоящей готовности к переговорам по справедливому и устойчивому миру. Мы поддерживаем Формулу мира Президента Зеленского и обязуемся активно работать с Украиной над реализацией плана из 10 пунктов".

Детали: Отмечается, что трагические 350 дней от начала полномасштабной войны являются "ярким свидетельством серьезного просчета Кремля по вторжению в Украину": "Тем в России, кто еще год назад готовились к параду в Киеве, пришлось быстро изменить свои планы".

ЕС утверждает, что заявления Путина, который угрожал международному сообществу беспрецедентными последствиями за поддержку Украины, никого не запугали, - отмечается в заявлении.

Кроме того, Евросоюз указывает, что Россия должна немедленно прекратить зверства, которые она совершает в Украине.