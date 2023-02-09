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Губернатор Брянской области РФ заявляет о двух атаках на регион дронами

"Украинская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 07:48
иллюстративное фото из livejournal

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что их ПВО отразила две атаки беспилотников.

Источник: Богомаз в Телеграмм

Прямая речь: "Сегодня (9 февраля – ред.) ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена.

В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять".

"Системами ПВО ВС РФ отражена еще одна атака ВСУ.

...над Брянским районом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет".

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Темы: Росcияавиавойна
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