Губернатор Брянской области РФ заявляет о двух атаках на регион дронами
Четверг, 9 февраля 2023, 07:48
Губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что их ПВО отразила две атаки беспилотников.
Источник: Богомаз в Телеграмм
Прямая речь: "Сегодня (9 февраля – ред.) ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отражена.
В результате работы системы ПВО из девяти атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять".
"Системами ПВО ВС РФ отражена еще одна атака ВСУ.
...над Брянским районом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет".