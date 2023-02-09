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Моравецкий назвал условие, при котором РФ сможет вернуться в круг цивилизованных государств

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 09:21

Россия сможет вернуться в группу цивилизованных государств только при условии прекращения ею агрессивной войны и депутинизации.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Corriere della Sera, сообщает "Европейская правда".

По его словам, переговоры с террористами невозможны.

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"А Россия сейчас стала террористическим государством. Ежедневные бомбардировки городов, атаки на гражданские объекты, убийства женщин и детей - масштабы военных преступлений России просто ужасны, и пока это не прекратится, говорить не о чем", - сказал он.

"И еще одно условие возвращения России в группу цивилизованных государств - депутинизация. Но именно сами россияне должны демонтировать эту квазитоталитарную систему, созданную президентом Путиным. Тогда появится надежда на другое будущее отношений между Россией и ЕС", - считает Моравецкий.

По его словам, почти через год после агрессии против Украины всем должно быть понятно, что возвращение к довоенному состоянию невозможно.

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"В Германии были убеждены, что можно отвлечь Москву от имперских устремлений с помощью коммерческого обмена и одновременно, что не стоит "раздражать медведя". Оба предположения оказались ошибочными. Для России энергоресурсы выполняют ту же функцию, что и танки: они являются инструментами завоевания и зависимости", - отметил польский премьер.

"Хочется верить, что отправка немецким правительством танков в Украину является свидетельством изменения в восприятии России, и что Германия продолжит сотрудничать с Польшей для обеспечения безопасности и стабильности Европы. Если мы хотим победы мира, мы не должны поддаваться российской пропаганде страха", - заявил Моравецкий.

Темы: ПутинРосcия
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