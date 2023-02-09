Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Крупнейшая оппозиционная партия Германии против поставок истребителей Украине

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 09:50

Первый парламентский секретарь парламентской фракции оппозиционной партии ХДС/ХСС Торстен Фрай отмечает, что сейчас никакие западные истребители не должны поставляться в Украину.

Об этом Фрай заявил в эфире программы Frühstart на телеканале NTV, передает "Европейская правда".

"Ни одна страна в мире не поставляет самолеты в Украину, и я также очень за то, чтобы вести эти дебаты умеренно и целенаправленно", - сказал он.

Реклама:

Фрай также подчеркнул: "Я бы тоже не рисовал никаких красных линий, но я бы сказал, что на данный момент точно об этом речь не идет".

Кроме того, депутат описал истребители как "системы вооружений, которые следует оценивать по-разному с точки зрения качества" и с которыми надо быть осторожными.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду вечером подтвердил запрос Украины на тяжелое вооружение и истребители.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Германияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Германия
Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему TRML-4D
В Германии согласовали реформу разведки в ответ на деятельность шпионов РФ
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Последние новости
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
Все новости...
Реклама: