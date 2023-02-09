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Крупнейшая оппозиционная партия Германии против поставок истребителей Украине

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 10:50

Первый парламентский секретарь парламентской фракции оппозиционной партии ХДС/ХСС Торстен Фрай отмечает, что сейчас никакие западные истребители не должны поставляться в Украину.

Об этом Фрай заявил в эфире программы Frühstart на телеканале NTV, передает "Европейская правда".

"Ни одна страна в мире не поставляет самолеты в Украину, и я также очень за то, чтобы вести эти дебаты умеренно и целенаправленно", - сказал он.

Фрай также подчеркнул: "Я бы тоже не рисовал никаких красных линий, но я бы сказал, что на данный момент точно об этом речь не идет".

Кроме того, депутат описал истребители как "системы вооружений, которые следует оценивать по-разному с точки зрения качества" и с которыми надо быть осторожными.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду вечером подтвердил запрос Украины на тяжелое вооружение и истребители.

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Темы: Германияоружие
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