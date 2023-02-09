Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сухопутные войска показали охотников на "Шахедов" и ракеты: разворачиваются за 1 мин

Ирина БалачукЧетверг, 9 февраля 2023, 10:41
Сухопутные войска показали охотников на Шахедов и ракеты: разворачиваются за 1 мин
Здесь и далее фото из Telegram Александра Павлюка

Для противодействия "Шахедам" и для уничтожения ракет в подразделениях обороны Киева создали мобильные огневые группы – они вооружены крупнокалиберными пулеметами и оснащены тепловизорами, а для боя разворачиваются меньше, чем за 1 минуту.

Источник: заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram

Прямая речь Павлюка: "Наращиваем противовоздушную оборону Киева. Подготовленные экипажи на легковых автомобилях повышенной проходимости вооружены крупнокалиберными пулеметами и оснащены тепловизионными прицелами, а также другими приборами обнаружения целей и лазерного целеуказания". 

Реклама:
 

Детали: Он подчеркнул, что мобильная огневая группа может уничтожать также крылатые ракеты и другие воздушные цели. 

 

По словам заместителя командующего Сухопутных войск, огневые позиции для мобильных групп определены так, чтобы экипаж как можно быстрее прибыл на место. 

 

Он также подчеркнул, что подготовка самого экипажа к бою занимает не более 1 минуты. 

ВИДЕО ДНЯ
 

йОтмечается, что количество мобильных групп в составе группировки постоянно увеличивается.

Темы: Вооруженные силыбеспилотникиКиевская областьКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Вооруженные силы
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
Все новости...
Реклама: