Сухопутные войска показали охотников на "Шахедов" и ракеты: разворачиваются за 1 мин

Здесь и далее фото из Telegram Александра Павлюка

Для противодействия "Шахедам" и для уничтожения ракет в подразделениях обороны Киева создали мобильные огневые группы – они вооружены крупнокалиберными пулеметами и оснащены тепловизорами, а для боя разворачиваются меньше, чем за 1 минуту.

Источник: заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram

Прямая речь Павлюка: "Наращиваем противовоздушную оборону Киева. Подготовленные экипажи на легковых автомобилях повышенной проходимости вооружены крупнокалиберными пулеметами и оснащены тепловизионными прицелами, а также другими приборами обнаружения целей и лазерного целеуказания".

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Детали: Он подчеркнул, что мобильная огневая группа может уничтожать также крылатые ракеты и другие воздушные цели.

По словам заместителя командующего Сухопутных войск, огневые позиции для мобильных групп определены так, чтобы экипаж как можно быстрее прибыл на место.

Он также подчеркнул, что подготовка самого экипажа к бою занимает не более 1 минуты.

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йОтмечается, что количество мобильных групп в составе группировки постоянно увеличивается.