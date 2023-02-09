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Песков намекнул, что истребители НАТО для Украины "не изменят траекторию", по которой движется армия РФ

Алена МазуренкоЧетверг, 9 февраля 2023, 10:54
Песков намекнул, что истребители НАТО для Украины не изменят траекторию, по которой движется армия РФ
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что даже поставки Украине истребителей не изменят траекторию, которой идет Россия и ее армия. 

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Таким образом Песков прокомментировал возможность передачи Украине истребителей.

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Прямая речь: "Мы это воспринимаем как не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью.

Можно только высказать сожаление и констатировать, что подобные действия ведут к эскалации, затягивают конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины.

Принципиально эти действия стран не изменят исход конфликта и не изменят траекторию, которой идет наша страна в плане достижения своих целей в рамках СВО".

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Напомним:

  • Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что его страна начнет подготовку украинских пилотов на истребителях западного образца.
  • Также Сунак поручил министру обороны изучить вопрос о том, какие самолеты страна могла бы потенциально предоставить Украине.

Темы: истребителиРосcияУкраинавойна
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