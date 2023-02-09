Песков намекнул, что истребители НАТО для Украины "не изменят траекторию", по которой движется армия РФ

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что даже поставки Украине истребителей не изменят траекторию, которой идет Россия и ее армия.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Таким образом Песков прокомментировал возможность передачи Украине истребителей.

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Прямая речь: "Мы это воспринимаем как не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью.

Можно только высказать сожаление и констатировать, что подобные действия ведут к эскалации, затягивают конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины.

Принципиально эти действия стран не изменят исход конфликта и не изменят траекторию, которой идет наша страна в плане достижения своих целей в рамках СВО".

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