Песков намекнул, что истребители НАТО для Украины "не изменят траекторию", по которой движется армия РФ
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что даже поставки Украине истребителей не изменят траекторию, которой идет Россия и ее армия.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Таким образом Песков прокомментировал возможность передачи Украине истребителей.
Прямая речь: "Мы это воспринимаем как не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью.
Можно только высказать сожаление и констатировать, что подобные действия ведут к эскалации, затягивают конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины.
Принципиально эти действия стран не изменят исход конфликта и не изменят траекторию, которой идет наша страна в плане достижения своих целей в рамках СВО".
Напомним:
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что его страна начнет подготовку украинских пилотов на истребителях западного образца.
- Также Сунак поручил министру обороны изучить вопрос о том, какие самолеты страна могла бы потенциально предоставить Украине.