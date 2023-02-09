Нардепу-"слуге" сообщили о подозрении в недекларировании автомобиля Lexus

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в недостоверном декларировании еще одному действующему народному депутату.

Источник: пресс-службы НАБУ, САП и собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно: "Следствие установило, что народный избранник не задекларировал автомобиль - Lexus 2020 года выпуска, который хоть и принадлежал его отцу, но с момента его покупки им пользовался нардеп вместе с женой. Стоимость автомобиля составляет почти 1,9 млн грн".

Детали: Антикоррупционные органы традиционно не называют фамилию подозреваемого, но по данным источников УП речь идет о нардепе от "Слуги народа" Сергее Нагорняке.

Сергей Нагорняк фото з facebook

8 февраля 2023 года ему было сообщено о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год.

При этом указано, что местонахождение нардепа не установлено, и о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

Расследование этих фактов НАБУ и САП делали на основании заключения НАПК.